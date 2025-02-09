Курська операція. Як ЗСУ знову змогли обхитрити армію РФ

Аналітик Forbes Девід Акс припустив, що новий контрнаступ Сил оборони України у Курській області РФ став настільки успішним, оскільки бійці ЗСУ використали для прориву тактику армії РФ, але зі своєю "родзинкою".

Секрет нового успішного прориву ЗСУ на Курщині

Згідно з даними Девіда Акса, українські воїни зробили те, що доволі часто роблять солдати РФ: промацали ворожі лінії щодо слабких місць, а потім розгорнули швидко рухомі групи бронетехніки.

Після цього вони перекинули піхоту на нові позиції за первісну лінію зіткнення.

Що важливо розуміти, тактика "зондування і штурму", яку очолює піхота і яка дає змогу застосовувати швидкохідна техніка, була вдосконалена армією РФ після того, як українські міни, безпілотники, артилерія і протитанкові ракети зробили масовані механізовані атаки непрактичними, якщо не самогубними.

Аналітик звертає увагу на те, що ключова відмінність між російською та українською версіями цієї тактики нападу полягає в тому, що у росіян є надлишок військ, а в українців — ні.

Враховуючи цей фактор, бійці ЗСУ повинні вдаватися до промацування російських ліній перед основною атакою.