Курська операція. Як ЗСУ знову змогли обхитрити армію РФ

Аналітик Forbes Девід Акс припустив, що новий контрнаступ Сил оборони України у Курській області РФ став настільки успішним, оскільки бійці ЗСУ використали для прориву тактику армії РФ, але зі своєю "родзинкою".
Головні тези:
- Застосування тактики “зондування і штурму" українськими воїнами дозволило їм ефективно проривати ворожі лінії.
- Безпілотники, артилерія та спеціальні групи допомагають ЗСУ просуватися вперед у Курській області.
Секрет нового успішного прориву ЗСУ на Курщині
Згідно з даними Девіда Акса, українські воїни зробили те, що доволі часто роблять солдати РФ: промацали ворожі лінії щодо слабких місць, а потім розгорнули швидко рухомі групи бронетехніки.
Після цього вони перекинули піхоту на нові позиції за первісну лінію зіткнення.
Що важливо розуміти, тактика "зондування і штурму", яку очолює піхота і яка дає змогу застосовувати швидкохідна техніка, була вдосконалена армією РФ після того, як українські міни, безпілотники, артилерія і протитанкові ракети зробили масовані механізовані атаки непрактичними, якщо не самогубними.
Аналітик звертає увагу на те, що ключова відмінність між російською та українською версіями цієї тактики нападу полягає в тому, що у росіян є надлишок військ, а в українців — ні.
Враховуючи цей фактор, бійці ЗСУ повинні вдаватися до промацування російських ліній перед основною атакою.
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