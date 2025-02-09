У Росії почалася паніка на тлі нової атаки дронів
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У Росії почалася паніка на тлі нової атаки дронів

атака дронів
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Джерело:  online.ua

Уночі 9 лютого десятки ударних безпілотників атакували 7 областей країни-агресорки Росії, а також окупований Крим. У багатьох аеропортах РФ одразу оголосили план "Килим".

Головні тези:

  • У Росії почалася масова затримка авіарейсів.
  • Міноборони РФ заявило про знешкодження 35 українських дронів.

“Бавовна” у Росії 9 лютого — що відомо

Як повідомляє Росавіація, на тлі атаки дронів план "Килим" був оголошений у волгоградському аеропорту "Гумрак" — затримували рейси на виліт і приліт.

Російські телеграм-канали заявили, що затримка авіарейсів була пов’язана із загрозою атаки безпілотників.

Уже вранці 9 лютого стало відомо, що план "Килим" введений в аеропорту Нижнього Новгорода РФ.

окрім того, Росавіація повідомила про обмеження в роботі аеропорту Санкт-Петербурга "Пулково".

Що важливо розуміти, план "Килим" означає вимогу негайної посадки чи виведення з району його оголошення всіх суден, що у повітрі, крім військових і рятувальних.

У Міноборони РФ почали стверджувати, що їхня ППО перехопила і знищила "35 українських безпілотних літальних апаратів":

  • 18 БпЛА — над територією Курської області;

  • по 4 — над територією Орловської області та Краснодарського краю;

  • по 3 — над територією Воронезької та Ростовської областей;

  • по одному — над територіями Брянської, Тульської областей і Республіки Крим".

Фото: скриншот

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