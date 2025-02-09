У Росії почалася паніка на тлі нової атаки дронів

Уночі 9 лютого десятки ударних безпілотників атакували 7 областей країни-агресорки Росії, а також окупований Крим. У багатьох аеропортах РФ одразу оголосили план "Килим".
Головні тези:
- У Росії почалася масова затримка авіарейсів.
- Міноборони РФ заявило про знешкодження 35 українських дронів.
“Бавовна” у Росії 9 лютого — що відомо
Як повідомляє Росавіація, на тлі атаки дронів план "Килим" був оголошений у волгоградському аеропорту "Гумрак" — затримували рейси на виліт і приліт.
Російські телеграм-канали заявили, що затримка авіарейсів була пов’язана із загрозою атаки безпілотників.
Уже вранці 9 лютого стало відомо, що план "Килим" введений в аеропорту Нижнього Новгорода РФ.
окрім того, Росавіація повідомила про обмеження в роботі аеропорту Санкт-Петербурга "Пулково".
Що важливо розуміти, план "Килим" означає вимогу негайної посадки чи виведення з району його оголошення всіх суден, що у повітрі, крім військових і рятувальних.
У Міноборони РФ почали стверджувати, що їхня ППО перехопила і знищила "35 українських безпілотних літальних апаратів":
18 БпЛА — над територією Курської області;
по 4 — над територією Орловської області та Краснодарського краю;
по 3 — над територією Воронезької та Ростовської областей;
по одному — над територіями Брянської, Тульської областей і Республіки Крим".
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-