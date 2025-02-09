В России началась паника на фоне новой атаки дронов
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В России началась паника на фоне новой атаки дронов

"Бавовна" в России 9 февраля - что известно
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Источник:  online.ua

Ночью 9 февраля десятки ударных беспилотников атаковали 7 областей страны-агрессорки России, а также оккупированный Крым. Во многих аэропортах РФ сразу объявили план "Ковёр".

Главные тезисы

  • В России началась массовая задержка авиарейсов.
  • Минобороны РФ заявило об атаке 35 украинских дронов.

"Бавовна" в России 9 февраля — что известно

Как сообщает Росавиация, на фоне атаки дронов план "Ковёр" был объявлен в волгоградском аэропорту "Гумрак" — задерживали рейсы на вылет и прилет.

Российские телеграмм-каналы заявили, что задержка авиарейсов была связана с угрозой атаки беспилотников.

Уже утром 9 февраля стало известно, что план "Ковер" введен в аэропорт Нижнего Новгорода РФ.

Кроме того, Росавиация сообщила об ограничениях в работе аэропорта Санкт-Петербурга "Пулково".

Что важно понимать, план "Ковёр" означает требование немедленной посадки или вывода из района его объявления всех судов, находящихся в воздухе, кроме военных и спасательных.

В Минобороны РФ начали утверждать, что их ПВО перехватила и уничтожила "35 украинских беспилотных летательных аппаратов":

  • 18 БпЛА — над территорией Курской области;

  • по 4 — над территорией Орловской области и Краснодарского края;

  • по 3 — над территорией Воронежской и Ростовской областей;

  • по одному — над территориями Брянской, Тульской областей и Республики Крым".

Фото: скриншот

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