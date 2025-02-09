Генштаб ВСУ сообщает о масштабных потерях армии России

За прошедшие сутки, 8 февраля, украинские воины успели ликвидировать 1460 российских захватчиков. Кроме того, Силы обороны уничтожили один самолет врага и 11 танков.

Потери армии РФ по состоянию на 9 февраля 2025 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.02.25 ориентировочно составили:

личного состава — около 849320 (+1460) человек,

танков — 9992 (+11) ед,

боевых бронированных машин — 20797 (+20) ед,

артиллерийских систем — 22844 (+24) ед,

самолетов — 370 (+1) ед,

БпЛА оперативно-тактического уровня — 24486 (+83) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 36529 (+127) ед,

специальной техники — 3739 (+1) ед.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Генштаб ВСУ сообщает, что 8 февраля на фронте было зафиксировано 133 боевых столкновения.

За прошедшие сутки армия РФ нанесла по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 91 авиаудара, в том числе сбросила 147 КАБ.

Более того, врагом было совершено более 5800 обстрелов. Оккупанты задействовали для поражений 2856 дронов-камикадзе.