Генштаб ВСУ сообщает о масштабных потерях армии России
Категория
Украина
Дата публикации

Генштаб ВСУ сообщает о масштабных потерях армии России

Генштаб ВСУ
ВСУ
Read in English
Читати українською

За прошедшие сутки, 8 февраля, украинские воины успели ликвидировать 1460 российских захватчиков. Кроме того, Силы обороны уничтожили один самолет врага и 11 танков.

Главные тезисы

  • По состоянию на 9 февраля 2025 г. потери армии РФ в живой силе достигли 849 320 человек.
  • Россияне совершили на фронте более 5800 обстрелов только за прошедшие сутки.

Потери армии РФ по состоянию на 9 февраля 2025 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.02.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 849320 (+1460) человек,

  • танков — 9992 (+11) ед,

  • боевых бронированных машин — 20797 (+20) ед,

  • артиллерийских систем — 22844 (+24) ед,

  • самолетов — 370 (+1) ед,

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 24486 (+83) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 36529 (+127) ед,

  • специальной техники — 3739 (+1) ед.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Генштаб ВСУ сообщает, что 8 февраля на фронте было зафиксировано 133 боевых столкновения.

За прошедшие сутки армия РФ нанесла по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 91 авиаудара, в том числе сбросила 147 КАБ.

Более того, врагом было совершено более 5800 обстрелов. Оккупанты задействовали для поражений 2856 дронов-камикадзе.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли поражение по шести районам сосредоточения личного состава и техники, трем артиллерийским средствам, а также двум радиолокационным станциям российских захватчиков.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
За 5 минут. В Польше предложили новый сценарий завершения войны
Сикорский
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Это будет быстро. Трамп обсудил с Путиным завершение войны
Трамп
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Силы ПВО обезвредили 144 дрона во время новой атаки РФ
Воздушные Силы ВСУ
ППО

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?