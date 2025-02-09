Генштаб ВСУ сообщает о масштабных потерях армии России

За прошедшие сутки, 8 февраля, украинские воины успели ликвидировать 1460 российских захватчиков. Кроме того, Силы обороны уничтожили один самолет врага и 11 танков.
Главные тезисы
- По состоянию на 9 февраля 2025 г. потери армии РФ в живой силе достигли 849 320 человек.
- Россияне совершили на фронте более 5800 обстрелов только за прошедшие сутки.
Потери армии РФ по состоянию на 9 февраля 2025 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.02.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 849320 (+1460) человек,
танков — 9992 (+11) ед,
боевых бронированных машин — 20797 (+20) ед,
артиллерийских систем — 22844 (+24) ед,
самолетов — 370 (+1) ед,
БпЛА оперативно-тактического уровня — 24486 (+83) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 36529 (+127) ед,
специальной техники — 3739 (+1) ед.
Генштаб ВСУ сообщает, что 8 февраля на фронте было зафиксировано 133 боевых столкновения.
За прошедшие сутки армия РФ нанесла по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 91 авиаудара, в том числе сбросила 147 КАБ.
Более того, врагом было совершено более 5800 обстрелов. Оккупанты задействовали для поражений 2856 дронов-камикадзе.
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