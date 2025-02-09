Генштаб ЗСУ повідомляє про масштабні втрати армії Росії

Протягом минулої доби, 8 лютого, українські воїни встигли ліквідувати 1460 російських загарбників. Окрім того, Сили оборони знищили один літак ворога і 11 танків.
Головні тези:
- Станом на 9 лютого 2025 року втрати армії РФ у живій силі сягнули 849 320 солдат.
- Росіяни здійснили на фронті понад 5800 обстрілів лише протягом минулої доби.
Втрати армії РФ станом на 9 лютого 2025 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.02.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 849320 (+1460) осіб,
танків — 9992 (+11) од,
бойових броньованих машин — 20797 (+20) од,
артилерійських систем — 22844 (+24) од,
літаків — 370 (+1) од,
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 24486 (+83) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 36529 (+127) од,
спеціальної техніки — 3739 (+1) од.
Генштаб ЗСУ повідомляє, що 8 лютого на фронті було зафіксовано 133 бойових зіткнення.
Минулої доби армія РФ завдала по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 91 авіаудару, зокрема, скинула 147 КАБ.
Ба більше, ворогом було здійснено понад 5800 обстрілів. Окупанти задіяли для уражень 2856 дронів-камікадзе.
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