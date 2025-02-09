Сили ППО знешкодили 144 дрони під час нової атаки РФ

Уночі 8-9 лютого російські окупанти здійснили ще один масований повітряний напад на територію України. Сили ППО змогли знищити 70 ворожих безпілотників, а ще 74 — локаційно втрачені.

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Згідно з даними Повітряних сил ЗСУ, новий повітряний напад противника розпочався ще о 19:30 8 лютого.

Цього разу армія РФ випустила 151 ударний дрон типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ — Росія.

Для знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 70-ти ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Вінницькій, Житомирській, Рівненській, Волинській, Миколаївській, Херсонській та Одеській областях. Поширити

Окрім того, вказано, що 74 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків). Ще два дрони досі знаходяться в повітрі, бойова робота триває.

Під новий удар ворога потрапили Київщина, Сумщина, Дніпропетровщина, Харківщина, Житомирщина та Волинь.