Сили ППО знешкодили 144 дрони під час нової атаки РФ

Уночі 8-9 лютого російські окупанти здійснили ще один масований повітряний напад на територію України. Сили ППО змогли знищити 70 ворожих безпілотників, а ще 74 — локаційно втрачені.
Головні тези:
- До бойової роботи були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та інші підрозділи Повітряних Сил та Сил оборони України.
- Попри успіхи у знищенні дронів, наразі два безпілотники досі знаходяться в повітрі.
Атака РФ на Україну 9 лютого — перші подробиці
Згідно з даними Повітряних сил ЗСУ, новий повітряний напад противника розпочався ще о 19:30 8 лютого.
Цього разу армія РФ випустила 151 ударний дрон типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ — Росія.
Для знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Окрім того, вказано, що 74 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків). Ще два дрони досі знаходяться в повітрі, бойова робота триває.
Під новий удар ворога потрапили Київщина, Сумщина, Дніпропетровщина, Харківщина, Житомирщина та Волинь.
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