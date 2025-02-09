Силы ПВО обезвредили 144 дрона во время новой атаки РФ

Ночью 8-9 февраля российские оккупанты совершили еще одно массированное воздушное нападение на территорию Украины. Силы ПВО смогли уничтожить 70 вражеских беспилотников, а еще 74 локационно потеряны.

Атака РФ на Украину 9 февраля — первые подробности

Согласно данным Воздушных сил ВСУ, новое воздушное нападение противника началось еще в 19:30 8 февраля.

В этот раз армия РФ выпустила 151 ударный дрон типа Shahed и беспилотники-имитаторы разных типов с направлений: Курск, Орел, Миллерово, Брянск, Приморско-Ахтарск — Россия.

Для уничтожения вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и сил обороны Украины.

По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 70 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Киевской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Винницкой, Житомирской, Ровенской, Волынской, Николаевской, Херсонской и Одесской областях. Поделиться

Кроме того, указано, что 74 вражеских беспилотника-имитатора — локационно потеряны (без негативных последствий). Еще два дрона до сих пор находятся в воздухе, боевая работа продолжается.

Под новый удар врага попали Киевская, Сумская, Днепропетровская, Харьковская, Житомирская и Волынская области.