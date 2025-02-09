Силы ПВО обезвредили 144 дрона во время новой атаки РФ

Ночью 8-9 февраля российские оккупанты совершили еще одно массированное воздушное нападение на территорию Украины. Силы ПВО смогли уничтожить 70 вражеских беспилотников, а еще 74 локационно потеряны.
Главные тезисы
- К боевой работе были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и другие подразделения Воздушных сил и Сил обороны Украины.
- Несмотря на успехи в уничтожении дронов, два беспилотника до сих пор находятся в воздухе.
Атака РФ на Украину 9 февраля — первые подробности
Согласно данным Воздушных сил ВСУ, новое воздушное нападение противника началось еще в 19:30 8 февраля.
В этот раз армия РФ выпустила 151 ударный дрон типа Shahed и беспилотники-имитаторы разных типов с направлений: Курск, Орел, Миллерово, Брянск, Приморско-Ахтарск — Россия.
Для уничтожения вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и сил обороны Украины.
Кроме того, указано, что 74 вражеских беспилотника-имитатора — локационно потеряны (без негативных последствий). Еще два дрона до сих пор находятся в воздухе, боевая работа продолжается.
Под новый удар врага попали Киевская, Сумская, Днепропетровская, Харьковская, Житомирская и Волынская области.
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