Курская операция. Как ВСУ снова смогли обхитрить армию РФ

Аналитик Forbes Дэвид Акс предположил, что новое контрнаступление Сил обороны Украины в Курские области РФ стало столь успешным, поскольку бойцы ВСУ использовали для прорыва тактику армии РФ, но со своей "изюминкой".
Главные тезисы
- Применение тактики "зондирования и штурма" украинскими воинами позволило им эффективно прорывать вражеские линии.
- Беспилотники, артиллерия и специальные группы помогают ВСУ продвигаться вперед в Курской области.
Секрет нового успешного прорыва ВСУ на Курщине
Согласно данным Дэвида Акса, украинские воины сделали то, что часто делают солдаты РФ: прощупали вражеские линии относительно слабых мест, а затем развернули быстро подвижные группы бронетехники.
После этого они перебросили пехоту на новые позиции за первоначальную линию столкновения.
Что важно понимать, возглавляемая пехотой тактика "зондирования и штурма", которая позволяет применять быстроходную технику, была усовершенствована армией РФ после того, как украинские мины, беспилотники, артиллерия и противотанковые ракеты сделали массированные механизированные атаки непрактичными, если не самоубийственными.
Аналитик обращает внимание на то, что ключевое отличие между российской и украинской версиями этой тактики нападения заключается в том, что у россиян есть избыток войск, а у украинцев нет.
Учитывая этот фактор, бойцы ВСУ должны прибегать к прощупыванию российских линий перед основной атакой.
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