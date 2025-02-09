Курская операция. Как ВСУ снова смогли обхитрить армию РФ

Аналитик Forbes Дэвид Акс предположил, что новое контрнаступление Сил обороны Украины в Курские области РФ стало столь успешным, поскольку бойцы ВСУ использовали для прорыва тактику армии РФ, но со своей "изюминкой".

Секрет нового успешного прорыва ВСУ на Курщине

Согласно данным Дэвида Акса, украинские воины сделали то, что часто делают солдаты РФ: прощупали вражеские линии относительно слабых мест, а затем развернули быстро подвижные группы бронетехники.

После этого они перебросили пехоту на новые позиции за первоначальную линию столкновения.

Что важно понимать, возглавляемая пехотой тактика "зондирования и штурма", которая позволяет применять быстроходную технику, была усовершенствована армией РФ после того, как украинские мины, беспилотники, артиллерия и противотанковые ракеты сделали массированные механизированные атаки непрактичными, если не самоубийственными.

Аналитик обращает внимание на то, что ключевое отличие между российской и украинской версиями этой тактики нападения заключается в том, что у россиян есть избыток войск, а у украинцев нет.

Учитывая этот фактор, бойцы ВСУ должны прибегать к прощупыванию российских линий перед основной атакой.