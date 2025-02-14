Завершение войны. Трамп дал Украине четкое обещание

Американский лидер Дональд Трамп публично пообещал, что Украина будет участницей всех переговоров по завершению войны, которую ведет страна-агрессорка Россия. По словам президента США, никто не будет определять будущее Украины без нее.

Трамп подтвердил важность участия Украины в переговорах по завершению войны

Журналисты поинтересовались у главы Белого дома, будет ли непосредственно Украина вовлечена в дальнейшие "мирные переговоры", которые президент США будет вести с Россией.

Дональд Трамп на это ответил:

Конечно, будут. Они являются частью этого. У нас будет Украина, Россия, будут привлечены и другие люди. Поделиться

Однако американский лидер пока не объяснил, о каких "других людях" идет речь.

На этом фоне Трамп также упомянул о разговорах с украинским лидером Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.

По словам главы Белого дома, он считает их "хорошими".