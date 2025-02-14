Завершение войны. Трамп дал Украине четкое обещание

Американский лидер Дональд Трамп публично пообещал, что Украина будет участницей всех переговоров по завершению войны, которую ведет страна-агрессорка Россия. По словам президента США, никто не будет определять будущее Украины без нее.
Главные тезисы
- Трамп отметил важность участия Украины в завершении войны.
- Президент США оценил свои переговоры с Зеленским и Путиным.
Трамп подтвердил важность участия Украины в переговорах по завершению войны
Журналисты поинтересовались у главы Белого дома, будет ли непосредственно Украина вовлечена в дальнейшие "мирные переговоры", которые президент США будет вести с Россией.
Дональд Трамп на это ответил:
Однако американский лидер пока не объяснил, о каких "других людях" идет речь.
На этом фоне Трамп также упомянул о разговорах с украинским лидером Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.
По словам главы Белого дома, он считает их "хорошими".
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-