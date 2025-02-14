США могут ввести войска в Украину — когда это произойдет
Категория
Политика
Дата публикации

США могут ввести войска в Украину — когда это произойдет

армия США
Читати українською
Источник:  The Wall Street Journal

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что введение американских войск в Украину — это вполне реальный сценарий. Штаты могут принять такое решение, если российский диктатор Владимир Путин начнет срывать процесс переговоров по завершению войны.

Главные тезисы

  • США готовы к решительным действиям и могут применить мощный санкционный удар против России, если ситуация в Украине ухудшится.
  • Возможность ввода американских войск на украинскую территорию уже обсуждается в Белом доме.

США готовы к решительным действиям

По словам Ди Венса, команда Дональда Трампа нанесет по России мощный санкционный удар и даже может ввести в Украину свои войска, если Путин не согласится на мирное соглашение, гарантирующее Киеву долгосрочную независимость.

Вэнс заявил, что вариант введения американских войск в Украину, если Москва не сможет вести переговоры добросовестно, остается "на столе", и выразился гораздо жестче, чем министр обороны Пит Хегсет, который в среду предположил, что США не будут вводить войска.

Вице-президент США дал понять, что американский лидер "не собирается идти на встречу (с Путиным — ред.) с закрытыми глазами".

Он скажет: "Все на столе, давайте заключим соглашение”, — объяснил Венс.

Что важно понимать 13 февраля Дональд Трамп заявил, что договорился о встрече представителей Украины, США и России в Саудовской Аравии, во время которой обсудят способы завершения войны.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
США раскрыли ключевую стратегию России в войне против Украины
армия РФ
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп заявил о переговорах Украины, США и РФ — известны время и место
The White House
Трамп
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Завершение войны. Трамп дал Украине четкое обещание
The White House
Трамп

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?