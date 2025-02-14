США могут ввести войска в Украину — когда это произойдет

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что введение американских войск в Украину — это вполне реальный сценарий. Штаты могут принять такое решение, если российский диктатор Владимир Путин начнет срывать процесс переговоров по завершению войны.

США готовы к решительным действиям

По словам Ди Венса, команда Дональда Трампа нанесет по России мощный санкционный удар и даже может ввести в Украину свои войска, если Путин не согласится на мирное соглашение, гарантирующее Киеву долгосрочную независимость.

Вэнс заявил, что вариант введения американских войск в Украину, если Москва не сможет вести переговоры добросовестно, остается "на столе", и выразился гораздо жестче, чем министр обороны Пит Хегсет, который в среду предположил, что США не будут вводить войска. Поделиться

Вице-президент США дал понять, что американский лидер "не собирается идти на встречу (с Путиным — ред.) с закрытыми глазами".

Он скажет: "Все на столе, давайте заключим соглашение”, — объяснил Венс. Поделиться

Что важно понимать 13 февраля Дональд Трамп заявил, что договорился о встрече представителей Украины, США и России в Саудовской Аравии, во время которой обсудят способы завершения войны.