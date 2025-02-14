США могут ввести войска в Украину — когда это произойдет

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что введение американских войск в Украину — это вполне реальный сценарий. Штаты могут принять такое решение, если российский диктатор Владимир Путин начнет срывать процесс переговоров по завершению войны.
Главные тезисы
- США готовы к решительным действиям и могут применить мощный санкционный удар против России, если ситуация в Украине ухудшится.
- Возможность ввода американских войск на украинскую территорию уже обсуждается в Белом доме.
США готовы к решительным действиям
По словам Ди Венса, команда Дональда Трампа нанесет по России мощный санкционный удар и даже может ввести в Украину свои войска, если Путин не согласится на мирное соглашение, гарантирующее Киеву долгосрочную независимость.
Вице-президент США дал понять, что американский лидер "не собирается идти на встречу (с Путиным — ред.) с закрытыми глазами".
Что важно понимать 13 февраля Дональд Трамп заявил, что договорился о встрече представителей Украины, США и России в Саудовской Аравии, во время которой обсудят способы завершения войны.
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