Шольц требует объявить "чрезвычайную ситуацию": что происходит
Категория
Мир
Дата публикации

Шольц требует объявить "чрезвычайную ситуацию": что происходит

Шольц
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Источник:  Укринформ

Немецкий лидер Олаф Шольц на официальном уровне призвал парламент ФРГ срочно принять постановление, признающее войну России против Украины и ее последствия для Европы "чрезвычайной ситуацией".

Главные тезисы

  • Бундестаг должен принять решение о серьезных последствиях войны для безопасности Германии и Европы.
  • Шольц поддерживает реформу "долгового тормоза" для обеспечения инвестирования в оборону и безопасность.

Шольц экстренно обратился к Бундестагу

По словам канцлера ФРГ, Бундестаг должен поскорее принять постановление о классификации войны РФ против Украины и ее серьезных последствий для безопасности Германии и Европы как чрезвычайной ситуации в понимании статьи 115, пункта 2 Конституции.

Это приведет к тому, что наша поддержка Украины, которая сегодня как никогда важна, больше не будет происходить за счет других задач, которые наше государство должно выполнять в отношении собственных граждан.

Олаф Шольц

Олаф Шольц

Канцлер ФРГ

Пока немецкий лидер не объяснил, какие именно суммы помощи обсуждаются и из каких источников будет осуществляться финансирование.

Несмотря на это, Олаф Шольц в очередной раз заговорил о реформе так называемого "долгового тормоза", чтобы открыть дополнительные возможности для инвестирования в оборону и безопасность.

Речь идет о мире и безопасности нашей страны, — добавил немецкий канцлер.

По его словам, учитывая заявления и действия президента США Дональда Трампа, ответ на этот вопрос больше нельзя игнорировать.

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