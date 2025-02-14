Шольц требует объявить "чрезвычайную ситуацию": что происходит

Немецкий лидер Олаф Шольц на официальном уровне призвал парламент ФРГ срочно принять постановление, признающее войну России против Украины и ее последствия для Европы "чрезвычайной ситуацией".
Главные тезисы
- Бундестаг должен принять решение о серьезных последствиях войны для безопасности Германии и Европы.
- Шольц поддерживает реформу "долгового тормоза" для обеспечения инвестирования в оборону и безопасность.
Шольц экстренно обратился к Бундестагу
По словам канцлера ФРГ, Бундестаг должен поскорее принять постановление о классификации войны РФ против Украины и ее серьезных последствий для безопасности Германии и Европы как чрезвычайной ситуации в понимании статьи 115, пункта 2 Конституции.
Пока немецкий лидер не объяснил, какие именно суммы помощи обсуждаются и из каких источников будет осуществляться финансирование.
Несмотря на это, Олаф Шольц в очередной раз заговорил о реформе так называемого "долгового тормоза", чтобы открыть дополнительные возможности для инвестирования в оборону и безопасность.
По его словам, учитывая заявления и действия президента США Дональда Трампа, ответ на этот вопрос больше нельзя игнорировать.
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