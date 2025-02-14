Шольц требует объявить "чрезвычайную ситуацию": что происходит

Немецкий лидер Олаф Шольц на официальном уровне призвал парламент ФРГ срочно принять постановление, признающее войну России против Украины и ее последствия для Европы "чрезвычайной ситуацией".

Шольц экстренно обратился к Бундестагу

По словам канцлера ФРГ, Бундестаг должен поскорее принять постановление о классификации войны РФ против Украины и ее серьезных последствий для безопасности Германии и Европы как чрезвычайной ситуации в понимании статьи 115, пункта 2 Конституции.

Это приведет к тому, что наша поддержка Украины, которая сегодня как никогда важна, больше не будет происходить за счет других задач, которые наше государство должно выполнять в отношении собственных граждан. Олаф Шольц Канцлер ФРГ

Пока немецкий лидер не объяснил, какие именно суммы помощи обсуждаются и из каких источников будет осуществляться финансирование.

Несмотря на это, Олаф Шольц в очередной раз заговорил о реформе так называемого "долгового тормоза", чтобы открыть дополнительные возможности для инвестирования в оборону и безопасность.

Речь идет о мире и безопасности нашей страны, — добавил немецкий канцлер. Поделиться

По его словам, учитывая заявления и действия президента США Дональда Трампа, ответ на этот вопрос больше нельзя игнорировать.