"Соглашение шокирует многих". Вэнс раскрыл план Трампа по Украине

По словам вице-президента США Джея Ди Вэнса, американский лидер Дональд Трамп настроен действовать решительно, чтобы вернуть Украине долгосрочную независимость и защитить ее от России. К примеру, он готов использовать против Кремля действительно жесткие инструменты.
Главные тезисы
- План Трампа предполагает использование жестких методов для завершения войны.
- Несмотря на неопределенность в территориальных вопросах, Венс отметил важность обеспечения суверенной независимости Украины.
Трамп хочет остановить войну
Вэнс официально подтвердил, что Дональд Трамп и его команда рассматривают сценарий ввода войск США в Украину, если российский диктатор Владимир Путин не захочет остановить войну.
Также на столе мощные санкции против страны-агрессорки, чтобы ослабить ее военный потенциал.
По его словам, пока нет смысла говорить о том, какая часть территории Украины может остаться временно оккупированной или какие гарантии безопасности США и другие западные союзники могут предложить Киеву.
Вэнс обращает внимание на то, что все эти вопросы будут в центре внимания во время мирных переговоров.
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