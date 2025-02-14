"Соглашение шокирует многих". Вэнс раскрыл план Трампа по Украине

По словам вице-президента США Джея Ди Вэнса, американский лидер Дональд Трамп настроен действовать решительно, чтобы вернуть Украине долгосрочную независимость и защитить ее от России. К примеру, он готов использовать против Кремля действительно жесткие инструменты.

Трамп хочет остановить войну

Вэнс официально подтвердил, что Дональд Трамп и его команда рассматривают сценарий ввода войск США в Украину, если российский диктатор Владимир Путин не захочет остановить войну.

Также на столе мощные санкции против страны-агрессорки, чтобы ослабить ее военный потенциал.

Есть экономические инструменты влияния, есть, конечно, и военные инструменты влияния, которые США могут использовать против Путина… В результате будет достигнуто соглашение, которое шокирует многих людей. Джей Ди Вэнс Вице-президент США

По его словам, пока нет смысла говорить о том, какая часть территории Украины может остаться временно оккупированной или какие гарантии безопасности США и другие западные союзники могут предложить Киеву.

Вэнс обращает внимание на то, что все эти вопросы будут в центре внимания во время мирных переговоров.