"Угода шокує багатьох". Венс розкрив план Трампа щодо України

За словами віцепрезидента США Джея Ді Венса, американський лідер Дональд Трамп налаштований діяти рішуче, щоб повернути Україні довгострокову незалежність та захистити її від Росії. До прикладу, він готовий використати проти Кремль дійсно жорсткі інструменти.

Трамп хоче зупинити війну

Венс офіційно підтвердив, що Дональд Трамп та його команда розглядають сценарій введення військ США в Україну, якщо російський диктатор Володимир Путін не захоче зупинити війну.

Також “на столі” потужні санкції проти країни-агресорки, щоб послабити її воєнний потенціал.

Є економічні інструменти впливу, є, звичайно, і військові інструменти впливу, які США можуть використати проти Путіна… В результаті буде досягнута угода, яка шокує багатьох людей. Джей Ді Венс Віцепрезидент США

За його словами, поки що не має сенсу говорити про те, яка частина території України може залишитися тимчасово окупованою або які гарантії безпеки США та інші західні союзники можуть запропонувати Києву.

Венс звертає увагу на те, що усі ці питання будуть у центрі уваги під час мирних переговорів.