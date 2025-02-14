Росія атакувала Чорнобильську АЕС — відео

14 лютого глава держави Володимир Зеленський повідомив, що російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив цієї ночі в укриття, яке захищає світ від радіації зруйнованого 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції.
Головні тези:
- Це подія стала доказом того, що Путін не готовий до переговорів.
- На цьому тлі Зеленський закликав світ посилити тиск на Росію.
ЧАЕС потрапила під удар Росії — що відомо
Володимир Зеленський нагадав про те, що це укриття Україна будувала разом з іншими країнами Європи та світу, зокрема з США.
Згідно з даними глави держави, пошкодження укриття дійсно значні.
Що важливо розуміти, країна-агресорка РФ кожної здійснює такі атаки проти української інфраструктури й мирних міст і сіл.
Зеленський закликав не забувати, що Росія продовжує збільшувати свою армію.
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