Росія атакувала Чорнобильську АЕС — відео

14 лютого глава держави Володимир Зеленський повідомив, що російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив цієї ночі в укриття, яке захищає світ від радіації зруйнованого 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції.

ЧАЕС потрапила під удар Росії — що відомо

Володимир Зеленський нагадав про те, що це укриття Україна будувала разом з іншими країнами Європи та світу, зокрема з США.

Єдина держава у світі, яка може атакувати такі обʼєкти, окуповувати територію атомних станцій та вести бойові дії, взагалі не рахуючись із наслідками, — це сьогоднішня Росія. І це терористична загроза всьому світові. Укриття на ЧАЕС було пошкоджене цим дроном. Пожежу загасили. На даний час радіаційний фон не підвищувався, і за цим постійно стежать. Володимир Зеленський Президент України

Згідно з даними глави держави, пошкодження укриття дійсно значні.

Що важливо розуміти, країна-агресорка РФ кожної здійснює такі атаки проти української інфраструктури й мирних міст і сіл.

Зеленський закликав не забувати, що Росія продовжує збільшувати свою армію.