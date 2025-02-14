Росія атакувала Чорнобильську АЕС — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія атакувала Чорнобильську АЕС — відео

Володимир Зеленський
ЧАЕС
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14 лютого глава держави Володимир Зеленський повідомив, що російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив цієї ночі в укриття, яке захищає світ від радіації зруйнованого 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції. 

Головні тези:

  • Це подія стала доказом того, що Путін не готовий до переговорів.
  • На цьому тлі Зеленський закликав світ посилити тиск на Росію.

ЧАЕС потрапила під удар Росії — що відомо

Володимир Зеленський нагадав про те, що це укриття Україна будувала разом з іншими країнами Європи та світу, зокрема з США.

Єдина держава у світі, яка може атакувати такі обʼєкти, окуповувати територію атомних станцій та вести бойові дії, взагалі не рахуючись із наслідками, — це сьогоднішня Росія. І це терористична загроза всьому світові. Укриття на ЧАЕС було пошкоджене цим дроном. Пожежу загасили. На даний час радіаційний фон не підвищувався, і за цим постійно стежать.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Згідно з даними глави держави, пошкодження укриття дійсно значні.

Що важливо розуміти, країна-агресорка РФ кожної здійснює такі атаки проти української інфраструктури й мирних міст і сіл.

Зеленський закликав не забувати, що Росія продовжує збільшувати свою армію.

Це означає, що Путін точно не готується до переговорів. Він готується й надалі обманювати світ. Саме тому потрібен обʼєднаний тиск усіх, хто цінує життя, — тиск на агресора. Росія повинна нести відповідальність за те, що вона робить.

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