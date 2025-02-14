Сили ППО знешкодили 131 дрон під час нової атаки РФ

Уночі 13-14 лютого країна-агресорка Росія здійснила новий повітряний напад на мирні українські міста та села. Більшість ворожих безпілотників не досягли своїх цілей завдяки злагодженій роботі сил ППО.
Головні тези:
- Повітряні сили ЗСУ повідомляють, що 58 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені.
- Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Сумщина, Чернігівщина, Одещина та Харківщина.
Атака РФ на Україну 14 лютого — що відомо
Новий повітряний напад росіяни розпочали ще о 19:30 13 лютого. Для нього противник використав 133 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів, які були запущені із напрямків: Міллерово, Курськ, Брянськ, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ — Росія.
Цього разу до знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Повітряні сили ЗСУ наголошують, що 58 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені.
Під новий удар ворога потрапили Київщина, Сумщина, Чернігівщина, Одещина та Харківщина.
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