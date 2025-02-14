Сили ППО знешкодили 131 дрон під час нової атаки РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО знешкодили 131 дрон під час нової атаки РФ

Повітряні Сили ЗСУ
ППО

Уночі 13-14 лютого країна-агресорка Росія здійснила новий повітряний напад на мирні українські міста та села. Більшість ворожих безпілотників не досягли своїх цілей завдяки злагодженій роботі сил ППО.

Головні тези:

  • Повітряні сили ЗСУ повідомляють, що 58 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені.
  • Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Сумщина, Чернігівщина, Одещина та Харківщина.

Атака РФ на Україну 14 лютого — що відомо

Новий повітряний напад росіяни розпочали ще о 19:30 13 лютого. Для нього противник використав 133 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів, які були запущені із напрямків: Міллерово, Курськ, Брянськ, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ — Росія.

Цього разу до знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 08.30 підтверджено збиття 73-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Запорізькій, Миколаївській та Одеській областях.

Повітряні сили ЗСУ наголошують, що 58 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені.

Під новий удар ворога потрапили Київщина, Сумщина, Чернігівщина, Одещина та Харківщина.

Фото: facebook.com/kpszsu

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