Силы ПВО обезвредили 131 дрон во время новой атаки РФ

Ночью 13-14 февраля страна-агрессорка Россия совершила новое воздушное нападение на мирные украинские города и села. Большинство вражеских беспилотников не достигли своих целей благодаря слаженной работе сил ПВО.
Главные тезисы
- Воздушные силы ВСУ сообщают, что 58 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны.
- В результате вражеской атаки пострадали Киевщина, Сумщина, Черниговщина, Одесщина и Харьковщина.
Атака РФ на Украину 14 февраля — что известно
Новое воздушное нападение россияне начали еще в 19:30 13 февраля. Для него противник использовал 133 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы разных типов, которые были запущены с направлений: Миллерово, Курск, Брянск, Шаталово, Приморско-Ахтарск — Россия.
В этот раз к уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
Воздушные силы ВСУ отмечают, что 58 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны.
Под новый удар врага попали Киевская, Сумская, Черниговская, Одесская и Харьковская.
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