Силы ПВО обезвредили 131 дрон во время новой атаки РФ

Ночью 13-14 февраля страна-агрессорка Россия совершила новое воздушное нападение на мирные украинские города и села. Большинство вражеских беспилотников не достигли своих целей благодаря слаженной работе сил ПВО.

Атака РФ на Украину 14 февраля — что известно

Новое воздушное нападение россияне начали еще в 19:30 13 февраля. Для него противник использовал 133 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы разных типов, которые были запущены с направлений: Миллерово, Курск, Брянск, Шаталово, Приморско-Ахтарск — Россия.

В этот раз к уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 08.30 подтверждено сбитие 73-х ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Запорожской, Николаевской и Одесской областях. Поделиться

Воздушные силы ВСУ отмечают, что 58 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны.

Под новый удар врага попали Киевская, Сумская, Черниговская, Одесская и Харьковская.