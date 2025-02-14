Силы ПВО обезвредили 131 дрон во время новой атаки РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО обезвредили 131 дрон во время новой атаки РФ

Воздушные Силы ВСУ
ПВО
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Ночью 13-14 февраля страна-агрессорка Россия совершила новое воздушное нападение на мирные украинские города и села. Большинство вражеских беспилотников не достигли своих целей благодаря слаженной работе сил ПВО.

Главные тезисы

  • Воздушные силы ВСУ сообщают, что 58 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны.
  • В результате вражеской атаки пострадали Киевщина, Сумщина, Черниговщина, Одесщина и Харьковщина.

Атака РФ на Украину 14 февраля — что известно

Новое воздушное нападение россияне начали еще в 19:30 13 февраля. Для него противник использовал 133 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы разных типов, которые были запущены с направлений: Миллерово, Курск, Брянск, Шаталово, Приморско-Ахтарск — Россия.

В этот раз к уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 08.30 подтверждено сбитие 73-х ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Запорожской, Николаевской и Одесской областях.

Воздушные силы ВСУ отмечают, что 58 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны.

Под новый удар врага попали Киевская, Сумская, Черниговская, Одесская и Харьковская.

Фото: facebook.com/kpszsu

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