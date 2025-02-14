ВСУ атаковали 13 районов сосредоточения армии РФ

В течение 13 февраля украинские защитники ликвидировали 1200 российских захватчиков. Кроме того, бойцы ВСУ уничтожили 17 танков, 16 боевых бронированных машин, 81 артиллерийскую систему врага.
Главные тезисы
- По состоянию на 14 февраля 2025 г. общие боевые потери армии РФ оцениваются в около 855 480 человек.
- Генштаб ВСУ сообщил о 113 боевых столкновениях на фронте.
Потери армии РФ по состоянию на 14 февраля 2025 года
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 14.02.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 855 480 (+1 200) человек,
танков — 10 057 (+17) ед,
боевых бронированных машин — 20 910 (+16) ед,
артиллерийских систем — 23 115 (+81) ед,
РСЗО — 1 282 (+4) ед,
средств ПВО — 1 066 (+3) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 25 224 (+152) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 37 252 (+156) ед,
специальной техники — 3 745 (+1) ед.
Генштаб ВСУ сообщил, что 13 февраля на фронте произошло 113 боевых столкновений.
Армия РФ нанесла по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных и 89 авиационных ударов, в частности, привлекла пять ракет и сбросила 133 КАБ.
Более того, противник совершил около 6000 обстрелов, из них 130 — из реактивных систем залпового огня.
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