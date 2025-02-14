ВСУ атаковали 13 районов сосредоточения армии РФ

За минувшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 13 районов сосредоточения личного состава, вооружения, военной техники оккупантов; два пункта управления БПЛА, средство ПВО, восемь средств ракетных войск и артиллерии, состав боеприпасов, средство РЭБ и еще один важный объект противника.