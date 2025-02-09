Успехи впечатляют. Аналитики отреагировали на прорыв ВСУ в Курской области
Категория
Украина
Дата публикации

Успехи впечатляют. Аналитики отреагировали на прорыв ВСУ в Курской области

ВСУ
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Источник:  CNN

По словам аналитика ISW Анжелики Эванс, новое контрнаступление Сил обороны Украины на российской Курщине было действительно неожиданным. Она также отметила, что успехи такого масштаба впечатляют.

Главные тезисы

  • Новое успешное контрнаступление ВСУ вызывает вопросы относительно реальной цели этого прорыва.
  • Украина смогла унизить Путина, но это не последний ее козырь.

Зачем Украине новый прорыв на Курщине

Американские аналитики обращают внимание на то, что ВСУ начали новые атаки в Курской области России именно тогда, когда американский лидер Дональд Трамп настаивает на переговорах для прекращения огня.

Сейчас трудно понять, какая главная цель Украины: взять под свой контроль еще больше территории РФ или просто укрепить собственные оборонные позиции.

Успехи такого масштаба поражают. Видеть, как украинцы способны прорвать российскую оборону и продвинуться на 5 км — это то, чего мы не видим у россиян, — подчеркнула аналитик ISW Анжелика Эванс.

Многие эксперты до сих пор не понимают, зачем Украине российские территории, однако Эванс считает, что ответ на этот вопрос очевиден.

Если учесть перспективу переговоров, то находящиеся под контролем ВСУ земли Курщины, могут оказаться критически важным активом для Киева.

Украинское вторжение в Курскскую область стало первым случаем, когда иностранные войска взяли под контроль территорию РФ со времен Второй мировой войны. Это огромный позор для российского диктатора Путина.

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