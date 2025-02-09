Успехи впечатляют. Аналитики отреагировали на прорыв ВСУ в Курской области

По словам аналитика ISW Анжелики Эванс, новое контрнаступление Сил обороны Украины на российской Курщине было действительно неожиданным. Она также отметила, что успехи такого масштаба впечатляют.

Зачем Украине новый прорыв на Курщине

Американские аналитики обращают внимание на то, что ВСУ начали новые атаки в Курской области России именно тогда, когда американский лидер Дональд Трамп настаивает на переговорах для прекращения огня.

Сейчас трудно понять, какая главная цель Украины: взять под свой контроль еще больше территории РФ или просто укрепить собственные оборонные позиции.

Успехи такого масштаба поражают. Видеть, как украинцы способны прорвать российскую оборону и продвинуться на 5 км — это то, чего мы не видим у россиян, — подчеркнула аналитик ISW Анжелика Эванс. Поделиться

Многие эксперты до сих пор не понимают, зачем Украине российские территории, однако Эванс считает, что ответ на этот вопрос очевиден.

Если учесть перспективу переговоров, то находящиеся под контролем ВСУ земли Курщины, могут оказаться критически важным активом для Киева.