Успіхи вражають. Аналітики відреагували на прорив ЗСУ в Курській області
Категорія
Україна
Дата публікації

Успіхи вражають. Аналітики відреагували на прорив ЗСУ в Курській області

ЗСУ
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Джерело:  CNN

За словами аналітикині ISW Анжеліки Еванс, новий контрнаступ Сил оборони України на російській Курщині був дійсно неочікуваним. Вона також зазначила, що успіхи такого масштабу вражають.

Головні тези:

  • Новий успішний контрнаступ ЗСУ викликає питання стосовно реальної мети цього прориву.
  • Україна змогла принизити Путіна, однак це не останній її козир.

Для чого Україні новий прорив на Курщині

Американські аналітики звертають увагу на те, що ЗСУ розпочали нові атаки в Курській області Росії саме тоді, коли американський лідер Дональд Трамп наполягає на переговорах про припинення вогню.

Наразі важко зрозуміти, якою є головна ціль України: взяти під свій контроль ще більше території РФ або ж просто зміцнити власні оборонні позиції.

Успіхи такого масштабу вражають. Бачити, як українці здатні прорвати російську оборону і просунутися на 5 км — це те, чого ми не бачимо у росіян, — наголосила аналітикиня ISW Анжеліка Еванс.

Багато експертів досі не розуміють, навіщо Україні російські території, однак Еванс вважає, що відповідь на це запитання очевидна.

Якщо врахувати перспективу переговорів, то землі Курщини, що знаходяться під контролем ЗСУ, можуть виявитися критично важливим активом для Києва.

Українське вторгнення в Курську область стало першим випадком, коли іноземні війська взяли під контроль територію РФ з часів Другої світової війни. Це величезна ганьба для російського диктатора Путіна.

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