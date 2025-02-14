ЗСУ атакували 13 районів зосередження армії РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ атакували 13 районів зосередження армії РФ

Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Протягом 13 лютого українські захисники ліквідували 1200 російських загарбників. Окрім того, бійці ЗСУ знешкодили 17 танків, 16 бойових броньованих машин, 81 артилерійську систему ворога.

Головні тези:

  • Станом на 14 лютого 2025 року загальні бойові втрати армії РФ оцінюються у близько 855 480 осіб.
  • Генштаб ЗСУ повідомив про 113 бойових зіткнень на фронті.

Втрати армії РФ станом на 14 лютого 2025 року

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 14.02.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 855 480 (+1 200) осіб,

  • танків — 10 057 (+17) од,

  • бойових броньованих машин — 20 910 (+16) од,

  • артилерійських систем — 23 115 (+81) од,

  • РСЗВ — 1 282 (+4) од,

  • засобів ППО — 1 066 (+3) од,

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 25 224 (+152) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 37 252 (+156) од,

  • спеціальної техніки — 3 745 (+1) од.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Генштаб ЗСУ повідомив, що 13 лютого на фронті відбулося 113 бойових зіткнень.

Армія РФ завдала по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних та 89 авіаційних ударів, зокрема, залучивши п’ять ракет та скинувши 133 КАБ.

Ба більше, противник здійснив близько 6000 обстрілів, з них 130 — із реактивних систем залпового вогню.

За минулу добу авіація і ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 13 районів зосередження особового складу, озброєння, військової техніки окупантів; два пункти управління БпЛА, засіб ППО, вісім засобів ракетних військ та артилерії, склад боєприпасів, засіб РЕБ та ще один важливий об'єкт противника.

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