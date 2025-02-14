ЗСУ атакували 13 районів зосередження армії РФ

Протягом 13 лютого українські захисники ліквідували 1200 російських загарбників. Окрім того, бійці ЗСУ знешкодили 17 танків, 16 бойових броньованих машин, 81 артилерійську систему ворога.
Головні тези:
- Станом на 14 лютого 2025 року загальні бойові втрати армії РФ оцінюються у близько 855 480 осіб.
- Генштаб ЗСУ повідомив про 113 бойових зіткнень на фронті.
Втрати армії РФ станом на 14 лютого 2025 року
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 14.02.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 855 480 (+1 200) осіб,
танків — 10 057 (+17) од,
бойових броньованих машин — 20 910 (+16) од,
артилерійських систем — 23 115 (+81) од,
РСЗВ — 1 282 (+4) од,
засобів ППО — 1 066 (+3) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 25 224 (+152) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 37 252 (+156) од,
спеціальної техніки — 3 745 (+1) од.
Генштаб ЗСУ повідомив, що 13 лютого на фронті відбулося 113 бойових зіткнень.
Армія РФ завдала по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних та 89 авіаційних ударів, зокрема, залучивши п’ять ракет та скинувши 133 КАБ.
Ба більше, противник здійснив близько 6000 обстрілів, з них 130 — із реактивних систем залпового вогню.
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