Россия атаковала Чернобыльскую АЭС — видео

14 февраля глава государства Владимир Зеленский сообщил, что российский ударный дрон с фугасной боевой частью попал этой ночью в укрытие, защищающее мир от радиации разрушенного 4-го энергоблока Чернобыльской атомной станции.
Главные тезисы
- Это событие стало доказательством того, что Путин не готов к переговорам.
- На этом фоне Зеленский призвал мир усилить давление на Россию.
ЧАЭС попала под удар России — что известно
Владимир Зеленский напомнил о том, что это укрытие Украина строила вместе с другими странами Европы и мира, в том числе с США.
Согласно данным главы государства, повреждения укрытия действительно значительны.
Что важно понимать, страна-агрессорка РФ каждую осуществляет такие атаки против украинской инфраструктуры и мирных городов и сел.
Зеленский призвал не забывать, что Россия продолжает увеличивать свою армию.
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