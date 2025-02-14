Россия атаковала Чернобыльскую АЭС — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Россия атаковала Чернобыльскую АЭС — видео

Владимир Зеленский
ЧАЭС попала под удар России - что известно
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14 февраля глава государства Владимир Зеленский сообщил, что российский ударный дрон с фугасной боевой частью попал этой ночью в укрытие, защищающее мир от радиации разрушенного 4-го энергоблока Чернобыльской атомной станции.

Главные тезисы

  • Это событие стало доказательством того, что Путин не готов к переговорам.
  • На этом фоне Зеленский призвал мир усилить давление на Россию.

ЧАЭС попала под удар России — что известно

Владимир Зеленский напомнил о том, что это укрытие Украина строила вместе с другими странами Европы и мира, в том числе с США.

Единственное государство в мире, которое может атаковать такие объекты, оккупировать территорию атомных станций и вести боевые действия вообще не считаясь с последствиями, — это сегодняшняя Россия. И это террористическая угроза всему миру. Укрытие на ЧАЭС было повреждено этим дроном. Пожар был потушен. В настоящее время радиационный фон не повышался и за этим постоянно следят.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Согласно данным главы государства, повреждения укрытия действительно значительны.

Что важно понимать, страна-агрессорка РФ каждую осуществляет такие атаки против украинской инфраструктуры и мирных городов и сел.

Зеленский призвал не забывать, что Россия продолжает увеличивать свою армию.

Это значит, что Путин точно не готовится к переговорам. Он готовится и дальше обманывать мир. Именно поэтому требуется объединенное давление всех, кто ценит жизнь, давление на агрессора. Россия должна нести ответственность за то, что она делает.

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