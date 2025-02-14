Россия атаковала Чернобыльскую АЭС — видео

14 февраля глава государства Владимир Зеленский сообщил, что российский ударный дрон с фугасной боевой частью попал этой ночью в укрытие, защищающее мир от радиации разрушенного 4-го энергоблока Чернобыльской атомной станции.

ЧАЭС попала под удар России — что известно

Владимир Зеленский напомнил о том, что это укрытие Украина строила вместе с другими странами Европы и мира, в том числе с США.

Единственное государство в мире, которое может атаковать такие объекты, оккупировать территорию атомных станций и вести боевые действия вообще не считаясь с последствиями, — это сегодняшняя Россия. И это террористическая угроза всему миру. Укрытие на ЧАЭС было повреждено этим дроном. Пожар был потушен. В настоящее время радиационный фон не повышался и за этим постоянно следят. Владимир Зеленский Президент Украины

Согласно данным главы государства, повреждения укрытия действительно значительны.

Что важно понимать, страна-агрессорка РФ каждую осуществляет такие атаки против украинской инфраструктуры и мирных городов и сел.

Зеленский призвал не забывать, что Россия продолжает увеличивать свою армию.