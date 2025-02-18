Представители США и РФ провели первую встречу в Саудовской Аравии

Как утверждает член российской делегации Кирилл Дмитриев, он провел беседу с представителями команды президента США Дональда Трампа в Саудовской Аравии. Что важно понимать, официальные переговоры пройдут 18 февраля.
Главные тезисы
- Российский переговорщик заявил, что никаких договоренностей пока нет.
- Путин приказал своей команде сосредоточиться на восстановлении экономических связей между странами, а не только на завершении войны.
Что известно о первой встрече команд Трампа и Путина
По мнению члена российской делегации, администрация нового президента США умеет решать проблемы.
Он также заверил, что американская делегация пока не давала никаких прямых обещаний россиянам.
Кирилл Дмитриев активно отрицает, что страна-агрессорка РФ прежде всего будет добиваться смягчения западных санкций против нее.
Как удалось узнать журналистам от своих инсайдеров, Путин приказал Дмитриеву сконцентрироваться на возобновлении экономических завязей между США и Россией, а не только договариваться о завершении войны.
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