Как утверждает член российской делегации Кирилл Дмитриев, он провел беседу с представителями команды президента США Дональда Трампа в Саудовской Аравии. Что важно понимать, официальные переговоры пройдут 18 февраля.

Что известно о первой встрече команд Трампа и Путина

По мнению члена российской делегации, администрация нового президента США умеет решать проблемы.

И я думаю, что президент Трамп отлично решает проблемы, — добавил Кирилл Дмитриев. Поделиться

Он также заверил, что американская делегация пока не давала никаких прямых обещаний россиянам.

Я думаю, что обещание таково: давайте вести диалог, давайте найдем лучшее решение для наших стран, для других стран, для мирового сообщества, — заявил приспешник диктатора Путина. Поделиться

Кирилл Дмитриев активно отрицает, что страна-агрессорка РФ прежде всего будет добиваться смягчения западных санкций против нее.

Я думаю, что очень важно строить мосты. Я думаю, что отношения между США и Россией очень важны для мира, — утверждает российский представитель. Поделиться

Как удалось узнать журналистам от своих инсайдеров, Путин приказал Дмитриеву сконцентрироваться на возобновлении экономических завязей между США и Россией, а не только договариваться о завершении войны.