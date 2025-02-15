У Трампа высмеяли Путина и похвалили Зеленского после последних переговоров

Аналитики, политологи и журналисты активно обсуждают, почему разговор президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским был короче, чем беседа Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным. Шеф американской дипломатии Марко Рубио наконец все объяснил.

В Госдепе ювелирно высмеяли Путина

По словам американского госсекретаря, разговор Трампа и Зеленского, состоявшийся 12 февраля, длился 45 минут.

Глава Белого дома утверждал, что его беседа с Путиным тянулась более часа, а официальная Москва даже придумала версию о полутора часах.

Марк Рубио впервые решил объяснить, почему так сложилось. Как оказалось, дело в невежестве российского диктатора, который в течение десятилетий на посту "президента" России не смог выучить английский язык.

Что касается Владимира Зеленского, то он им владеет свободно, на что и обратил внимание глава Госдепа США.

Разница в том, что с Путиным нужно иметь переводчиков, и это занимает целую вечность туда-сюда. Зеленский свободно говорит по-английски, и они могут говорить и общаться более непосредственно, и это происходит гораздо быстрее. Марк Рубио Глава Госдепа США

К слову, 13 февраля власти РФ официально подтвердили, что в Кремле стартовала подготовка переговорной группы, которая будет заниматься организацией встречи Путина и Трампа.