У Трампа высмеяли Путина и похвалили Зеленского после последних переговоров

Аналитики, политологи и журналисты активно обсуждают, почему разговор президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским был короче, чем беседа Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным. Шеф американской дипломатии Марко Рубио наконец все объяснил.
Главные тезисы
- Разговор Трампа с Зеленским был короче, чем с Путиным, из-за возможности непосредственного общения без переводчиков.
- Разница в уровне знания английского повлияла на продолжительность переговоров.
В Госдепе ювелирно высмеяли Путина
По словам американского госсекретаря, разговор Трампа и Зеленского, состоявшийся 12 февраля, длился 45 минут.
Глава Белого дома утверждал, что его беседа с Путиным тянулась более часа, а официальная Москва даже придумала версию о полутора часах.
Марк Рубио впервые решил объяснить, почему так сложилось. Как оказалось, дело в невежестве российского диктатора, который в течение десятилетий на посту "президента" России не смог выучить английский язык.
Что касается Владимира Зеленского, то он им владеет свободно, на что и обратил внимание глава Госдепа США.
К слову, 13 февраля власти РФ официально подтвердили, что в Кремле стартовала подготовка переговорной группы, которая будет заниматься организацией встречи Путина и Трампа.
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