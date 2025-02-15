У Трампа висміяли Путіна та похвалили Зеленського після останніх переговорів

Аналітики, політологи та журналісти активно обговорюють, чому розмова президента США Дональда Трампа з українським лідером Володимиром Зеленським була коротшою, ніж бесіда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним. Шеф американської дипломатії Марко Рубіо нарешті все пояснив.

У Держдепі ювелірно висміяли Путіна

За словами американського держсекретаря, розмова Трампа та Зеленського, яка відбулася 12 лютого, тривала 45 хвилин.

Очільник Білого дому стверджував, що його бесіда із Путіним затягнулася на понад годину, а офіційна Москва навіть вигадала версію про півтори години.

Марко Рубіо вперше вирішив пояснити, чому так склалося. Як виявилося, річ у невігластві російського диктатора, який протягом десятиліть на посту “президента” Росії не спромігся вивчити англійську мову.

Що стосується Володимира Зеленського, то він нею володіє вільно, на що й звернув увагу глава Держдепу США.

Різниця в тому, що з Путіним треба мати перекладачів, і це займає цілу вічність туди-сюди. Зеленський вільно розмовляє англійською, і вони можуть розмовляти і спілкуватися більш безпосередньо, і це відбувається набагато швидше. Марко Рубіо Глава Держдепу США

До слова, 13 лютого влада РФ офіційно підтвердила, що в Кремлі стартувала підготовка переговорної групи, яка займатиметься організацією зустрічі Путіна та Трампа.