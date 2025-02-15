У Трампа висміяли Путіна та похвалили Зеленського після останніх переговорів
Категорія
Політика
Дата публікації

У Трампа висміяли Путіна та похвалили Зеленського після останніх переговорів

Держдеп США
Рубіо

Аналітики, політологи та журналісти активно обговорюють, чому розмова президента США Дональда Трампа з українським лідером Володимиром Зеленським була коротшою, ніж бесіда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним. Шеф американської дипломатії Марко Рубіо нарешті все пояснив.

Головні тези:

  • Розмова Трампа з Зеленським була коротшою, ніж з Путіним, через можливість безпосереднього спілкування без перекладачів.
  • Різниця в рівні знання англійської вплинула на тривалість переговорів.

У Держдепі ювелірно висміяли Путіна

За словами американського держсекретаря, розмова Трампа та Зеленського, яка відбулася 12 лютого, тривала 45 хвилин.

Очільник Білого дому стверджував, що його бесіда із Путіним затягнулася на понад годину, а офіційна Москва навіть вигадала версію про півтори години.

Марко Рубіо вперше вирішив пояснити, чому так склалося. Як виявилося, річ у невігластві російського диктатора, який протягом десятиліть на посту “президента” Росії не спромігся вивчити англійську мову.

Що стосується Володимира Зеленського, то він нею володіє вільно, на що й звернув увагу глава Держдепу США.

Різниця в тому, що з Путіним треба мати перекладачів, і це займає цілу вічність туди-сюди. Зеленський вільно розмовляє англійською, і вони можуть розмовляти і спілкуватися більш безпосередньо, і це відбувається набагато швидше.

Марко Рубіо

Марко Рубіо

Глава Держдепу США

До слова, 13 лютого влада РФ офіційно підтвердила, що в Кремлі стартувала підготовка переговорної групи, яка займатиметься організацією зустрічі Путіна та Трампа.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп ухвалив ще одне таємне рішення щодо України та Росії
Трамп
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Зробімо це зараз. Макрон звернувся до Європи заради України
Макрон
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія зганьбилася на тлі нової атаки на Україну
Повітряні Сили ЗСУ
ППО

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?