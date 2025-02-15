Зробімо це зараз. Макрон звернувся до Європи заради України

Французький лідер Еммануель Макрон оцінив останні кроки президента США Дональда Трампа щодо завершення війни Росії проти України. Він нагадав Штатам та Європі про те, що винятково український народ має право проводити дискусії щодо міцного і тривалого миру.
Головні тези:
- Еммануель Макрон підтримує Україну в боротьбі за мир та незалежність.
- Глава республіки закликає Європу посилити колективну безпеку для забезпечення стабільності.
Макрон пообіцяв залишатися на боці України
За словами президента Франції, у нього відбулися телефонні перемовини з українським лідером Володимиром Зеленським.
У межах бесіди він нагадав про важливість того, щоб саме Україна вела мирні переговори, а не будь-хто інший.
На переконання глави республіки, Європа повинна негайно посилити колективну безпеку й замислитися про свою автономність.
Макрон наголосив, що Франція повною мірою відіграватиме свою роль у прискоренні мирного процесу.
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