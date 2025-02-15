Зробімо це зараз. Макрон звернувся до Європи заради України
Категорія
Політика
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Зробімо це зараз. Макрон звернувся до Європи заради України

Макрон
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Джерело:  online.ua

Французький лідер Еммануель Макрон оцінив останні кроки президента США Дональда Трампа щодо завершення війни Росії проти України. Він нагадав Штатам та Європі про те, що винятково український народ має право проводити дискусії щодо міцного і тривалого миру.

Головні тези:

  • Еммануель Макрон підтримує Україну в боротьбі за мир та незалежність.
  • Глава республіки закликає Європу посилити колективну безпеку для забезпечення стабільності.

Макрон пообіцяв залишатися на боці України

За словами президента Франції, у нього відбулися телефонні перемовини з українським лідером Володимиром Зеленським.

У межах бесіди він нагадав про важливість того, щоб саме Україна вела мирні переговори, а не будь-хто інший.

Я щойно говорив із президентом Зеленським. Якщо президент Трамп справді може переконати Путіна припинити агресію проти України, це чудова новина. Тоді лише українці зможуть вести дискусії щодо міцного і тривалого миру. Ми допоможемо їм у цій справі.

Еммануель Макрон

Еммануель Макрон

Президент Франції

На переконання глави республіки, Європа повинна негайно посилити колективну безпеку й замислитися про свою автономність.

Макрон наголосив, що Франція повною мірою відіграватиме свою роль у прискоренні мирного процесу.

Сильніша й більш суверенна Європа — зробімо це зараз, — зазначив французький лідер.

Фото: скриншот

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