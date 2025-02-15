ЗСУ знищили десятки артилерійських систем армії РФ

15 лютого розпочалась 1088 доба повномасштабної збройної агресії Росії проти України. Протягом минулого дня на фронті відбулося 112 бойових зіткнень. Генштаб ЗСУ уже оновив втрати ворога на полі бою.
Головні тези:
- Ворог використав для ураження 2436 дронів-камікадзе.
- Українська авіація, ракетні війська та артилерія змогли успішно уразити наземний пункт управління БпЛА Росії.
Втрати армії РФ станом на 15 лютого 2025 року
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 15.02.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 856 660 (+1 180) осіб;
танків — 10 068 (+11) од;
бойових броньованих машин — 20 927 (+17) од;
артилерійських систем — 23 174 (+59) од;
РСЗВ — 1 283 (+1);
Засоби ППО — 1067 (+1);
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 25 341 (+117) од;
автомобільної техніки та автоцистерн — 37 379 (+127) од;
Спеціальної техніки — 3747 (+2).
Генштаб ЗСУ повідомляє, що 14 лютого російські окупанти завдали по території України 66 авіаційних ударів, скинули 91 керовану авіаційну бомбу.
Ба більше, ворог використав для ураження 2436 дронів-камікадзе та здійснив 5809 обстрілів по позиціях наших військ і цивільному населенню.
Окрім того, вказано, що українська авіація, ракетні війська та артилерія змогли успішно уразити наземний пункт управління БпЛА, 5 районів зосередження особового складу, одну радіолокаційну та одну станцію радіоелектронної боротьби армії РФ.
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