Протягом останніх тижнів у Балтійському морі відбулася низка провокацій, які здійснила країна-агресорка Росія. Однак на цьому Кремль вирішив не зупинятися й у своєму стилі анонсував підрив іноземного судна, цинічно збрехавши, що це планує зробити Україна.

Росія готує нову диверсію на Балтиці

Брехню про те, що Україна планує диверсію в Балтійському морі, почала поширювати Служби зовнішньої розвідки (СЗР) РФ.

Ці фейки одразу підхопили кремлівські пропагандисти, а також росЗМІ, які називають себе опозиційними.

Російські розвідники вигадали, що українські спецслужби збираються “здійснити провокацію за сприяння своїх західних кураторів”.

СЗР також лякає, що після цього НАТО нібито закриє Росії вихід у Балтійське море “під приводом забезпечення безпеки морського судноплавства”.

У Москві брешуть, що Україна намагається “втягнути Альянс у прямий збройний конфлікт із РФ”.

На цьому російські розвідники не зупинилися й вигадали, що Головне управління розвідки Міноборони України разом зі спецслужбами європейських країн “готує напади на представників російської несистемної опозиції та підприємців, які тікають від закону, які проживають за кордоном”.