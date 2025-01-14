За словами глави Міноборони Швеції Карла-Оскара Боліна, на дні Балтійського моря зафіксували пошкодження підводного кабелю Nordbalt, що з'єднує Швецію з Литвою.
Головні тези:
- Підводний кабель Nordbalt, що з'єднує Швецію з Литвою, був пошкоджений у Балтійському морі.
- Підозрюваним у пошкодженні кабелю вважають китайське судно Yi Peng 3, яке має історію подібних випадків.
- Швеція запроваджує заходи безпеки для захисту підводної інфраструктури в морі.
- Росію також підозрюють у пошкодженні інших підводних кабелів у Балтійському морі.
- Є відомості про спробу перерізати додаткові підводні кабелі та трубопроводи для електропередач та газопостачання.
Хто може бути винуватцем чергового пошкодження підводного кабелю у Балтійському морі
Зазначається, що на кабелі були виявлені пошкодження від якірного буксира.
Болін підкреслив, що кабель, ймовірно, був пошкоджений китайським судном Yi Peng 3. Це судно вже причетне до розриву та пошкодження підводних кабелів, які з’єднують Швецію і Литву, а також Німеччинц і Фінляндію.
Пошкодження відбувались під час якірної стоянки судна приблизно за 160 км від берега.
Наразі слідчі розслідують обставини інциденту і схиляються до думки, що кабелі були пошкоджені навмисне.
На переконання слідчих, капітан Yi Peng 3 був завербований російськими спецслужбами.
Глава Міноборони Швеції також додав, що всі інциденти із пошкодженнями підводних кабелів можуть бути пов’язані з відключенням країн Балтії від білорусько-російської електромережі.
Останнє з серії цих відключень планується у лютому цього року.
За інформацією журналістів видання “Голос Америки”, наразі Швеція спрямовує три військові кораблі та чотири судна берегової охорони із метою посилення безпеки у Балтійському морі та запобігання атакам на критично важливу підводну інфраструктуру.
Згідно з офіційною заявою уряду Швеції, окрім зазначених суден, у стані готовності перебуватимуть ще сім кораблів, а для моніторингу ситуації залучатиметься літак спостереження ASC 890.
Попри те, що серед основних версій розглядається причетність Росії, офіційні звинувачення поки не висунуто. Розслідування триває, і Швеція разом із Фінляндією утримується від прямих заяв щодо винуватців інцидентів.
Що відомо про причетність Росії до пошкодження підводних кабелів у Балтійському морі
За інформацією Reuters із посиланням на керівника розслідування Рісто Лохі з Національного бюро розслідувань Фінляндії, екіпаж нафтового танкера Eagle S, який звинувачується у пошкодженні підводного кабелю Estlink 2 між Фінляндією та Естонією, мав намір перерізати інші підводні кабелі та трубопроводи.
Рісто Лохі зазначив, що на момент затримання судна, танкер погрожував перерізати кабель електропередач Estlink 1 і газову трубу BalticConnector між Фінляндією та Естонією.
Він додав, що дев'ятий член екіпажу судна був доданий до списку підозрюваних і йому заборонено подорожувати.
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