За словами глави Міноборони Швеції Карла-Оскара Боліна, на дні Балтійського моря зафіксували пошкодження підводного кабелю Nordbalt, що з'єднує Швецію з Литвою.

Хто може бути винуватцем чергового пошкодження підводного кабелю у Балтійському морі

Зазначається, що на кабелі були виявлені пошкодження від якірного буксира.

Болін підкреслив, що кабель, ймовірно, був пошкоджений китайським судном Yi Peng 3. Це судно вже причетне до розриву та пошкодження підводних кабелів, які з’єднують Швецію і Литву, а також Німеччинц і Фінляндію.

Пошкодження відбувались під час якірної стоянки судна приблизно за 160 км від берега.

Наразі слідчі розслідують обставини інциденту і схиляються до думки, що кабелі були пошкоджені навмисне.

Пошкодження підводного кабелю

На переконання слідчих, капітан Yi Peng 3 був завербований російськими спецслужбами.

Глава Міноборони Швеції також додав, що всі інциденти із пошкодженнями підводних кабелів можуть бути пов’язані з відключенням країн Балтії від білорусько-російської електромережі.

Останнє з серії цих відключень планується у лютому цього року.

Повідомлення шведських ЗМІ показують, що ми не можемо вірити у випадковість того, що відбувається в Балтійському морі. Ми повинні дуже серйозно ставитися до цих випадків саботажу або спроб саботажу цієї інфраструктури. І це показує, що швидка реакція НАТО необхідна для захисту інтересів наших споживачів і, власне, всієї нашої інфраструктури, а також ринку електроенергії та стабільності цін, — зазначив зі свого боку заступник міністра енергетики Литви Арнольдас Пікжірніс. Поширити

За інформацією журналістів видання “Голос Америки”, наразі Швеція спрямовує три військові кораблі та чотири судна берегової охорони із метою посилення безпеки у Балтійському морі та запобігання атакам на критично важливу підводну інфраструктуру.

Згідно з офіційною заявою уряду Швеції, окрім зазначених суден, у стані готовності перебуватимуть ще сім кораблів, а для моніторингу ситуації залучатиметься літак спостереження ASC 890.

Попри те, що серед основних версій розглядається причетність Росії, офіційні звинувачення поки не висунуто. Розслідування триває, і Швеція разом із Фінляндією утримується від прямих заяв щодо винуватців інцидентів.

Що відомо про причетність Росії до пошкодження підводних кабелів у Балтійському морі

За інформацією Reuters із посиланням на керівника розслідування Рісто Лохі з Національного бюро розслідувань Фінляндії, екіпаж нафтового танкера Eagle S, який звинувачується у пошкодженні підводного кабелю Estlink 2 між Фінляндією та Естонією, мав намір перерізати інші підводні кабелі та трубопроводи.

Рісто Лохі зазначив, що на момент затримання судна, танкер погрожував перерізати кабель електропередач Estlink 1 і газову трубу BalticConnector між Фінляндією та Естонією.

Існувала б майже негайна небезпека, що інші кабелі або труби, пов'язані з нашою критично важливою підводною інфраструктурою, могли б бути пошкоджені, -зазначає представник Національного бюро розслідувань Фінляндії. Поширити

Він додав, що дев'ятий член екіпажу судна був доданий до списку підозрюваних і йому заборонено подорожувати.