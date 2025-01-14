По словам главы Минобороны Швеции Карла-Оскара Болина, на дне Балтийского моря зафиксировали повреждение подводного кабеля Nordbalt, соединяющего Швецию с Литвой.
Главные тезисы
- Подводный кабель Nordbalt, соединяющий Швецию с Литвой, был поврежден в Балтийском море, и подозревается китайское судно Yi Peng 3.
- Швеция и Финляндия предпринимают меры безопасности для защиты подводной инфраструктуры в море, в том числе направляя военные и суда береговой охраны.
- Существуют подозрения о причастности России к повреждению подводных кабелей в Балтийском море, что может быть связано с разрывом связей в электросети.
- Расследование инцидентов продолжается, хотя официальные обвинения пока не предъявлены. Швеция и Финляндия воздерживаются от прямых заявлений по поводу виновников.
- Представитель Национального бюро расследований Финляндии сообщил о намерениях экипажа нефтяного танкера перерезать другие подводные кабели и трубопроводы, представляя угрозу критической подводной инфраструктуре.
Кто может быть виновником очередного повреждения подводного кабеля в Балтийском море
Отмечается, что на кабеле были обнаружены повреждения якорного буксира.
Болин подчеркнул, что кабель, вероятно, был поврежден китайским судном Yi Peng 3. Это судно уже причастно к разрыву и повреждению подводных кабелей, соединяющих Швецию и Литву, а также Германию и Финляндию.
Повреждения происходили во время якорной стоянки судна примерно в 160 км от берега.
Следователи расследуют обстоятельства инцидента и склоняются к мнению, что кабели были повреждены умышленно.
По убеждению следователей, капитан Yi Peng 3 был завербован российскими спецслужбами.
Глава Минобороны Швеции добавил, что все инциденты с повреждениями подводных кабелей могут быть связаны с отключением стран Балтии от белорусско-российской электросети.
Последнее из серии этих отключений планируется в феврале этого года.
По информации журналистов издания "Голос Америки", в настоящее время Швеция направляет три военных корабля и четыре судна береговой охраны с целью усиления безопасности в Балтийском море и предотвращения атак на критически важную подводную инфраструктуру.
Согласно официальному заявлению правительства Швеции, кроме указанных судов в состоянии готовности будут находиться еще семь кораблей, а для мониторинга ситуации будет привлекаться самолет наблюдения ASC 890.
Несмотря на то, что среди основных версий рассматривается причастность России, официальные обвинения пока не предъявлены. Расследование продолжается, и Швеция вместе с Финляндией воздерживается от прямых заявлений по поводу виновников инцидентов.
Что известно о причастности России к повреждению подводных кабелей в Балтийском море
По информации Reuters со ссылкой на руководителя расследования Ристо Лохи из Национального бюро расследований Финляндии, экипаж нефтяного танкера Eagle S, обвиняемый в повреждении подводного кабеля Estlink 2 между Финляндией и Эстонией, намеревался перерезать другие подводные кабели и трубопроводы.
Ристо Лохи отметил, что на момент задержания судна танкер угрожал перерезать кабель электропередач Estlink 1 и газовую трубу BalticConnector между Финляндией и Эстонией.
Он добавил, что девятый член экипажа судна был добавлен в список подозреваемых и ему запрещено путешествовать.
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