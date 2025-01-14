В Балтийском море снова повредили подводный кабель. Кого подозревают
Категория
Мир
Дата публикации

В Балтийском море снова повредили подводный кабель. Кого подозревают

Подводный кабель
Читати українською
Источник:  LRT

По словам главы Минобороны Швеции Карла-Оскара Болина, на дне Балтийского моря зафиксировали повреждение подводного кабеля Nordbalt, соединяющего Швецию с Литвой.

Главные тезисы

  • Подводный кабель Nordbalt, соединяющий Швецию с Литвой, был поврежден в Балтийском море, и подозревается китайское судно Yi Peng 3.
  • Швеция и Финляндия предпринимают меры безопасности для защиты подводной инфраструктуры в море, в том числе направляя военные и суда береговой охраны.
  • Существуют подозрения о причастности России к повреждению подводных кабелей в Балтийском море, что может быть связано с разрывом связей в электросети.
  • Расследование инцидентов продолжается, хотя официальные обвинения пока не предъявлены. Швеция и Финляндия воздерживаются от прямых заявлений по поводу виновников.
  • Представитель Национального бюро расследований Финляндии сообщил о намерениях экипажа нефтяного танкера перерезать другие подводные кабели и трубопроводы, представляя угрозу критической подводной инфраструктуре.

Кто может быть виновником очередного повреждения подводного кабеля в Балтийском море

Отмечается, что на кабеле были обнаружены повреждения якорного буксира.

Болин подчеркнул, что кабель, вероятно, был поврежден китайским судном Yi Peng 3. Это судно уже причастно к разрыву и повреждению подводных кабелей, соединяющих Швецию и Литву, а также Германию и Финляндию.

Повреждения происходили во время якорной стоянки судна примерно в 160 км от берега.

Следователи расследуют обстоятельства инцидента и склоняются к мнению, что кабели были повреждены умышленно.

Россию подозревают в повреждении еще одного кабеля в Балтийском море
Повреждение подводного кабеля

По убеждению следователей, капитан Yi Peng 3 был завербован российскими спецслужбами.

Глава Минобороны Швеции добавил, что все инциденты с повреждениями подводных кабелей могут быть связаны с отключением стран Балтии от белорусско-российской электросети.

Последнее из серии этих отключений планируется в феврале этого года.

Сообщения шведских СМИ показывают, что мы не можем верить в случайность происходящего в Балтийском море. Мы должны очень серьезно относиться к этим случаям саботажа или попыткам саботажа этой инфраструктуры. И это показывает, что скорая реакция НАТО необходима для защиты интересов наших потребителей и, собственно, всей нашей инфраструктуры, а также рынка электроэнергии и стабильности цен, отметил со своей стороны заместитель министра энергетики Литвы Арнольдас Пикжирнис.

По информации журналистов издания "Голос Америки", в настоящее время Швеция направляет три военных корабля и четыре судна береговой охраны с целью усиления безопасности в Балтийском море и предотвращения атак на критически важную подводную инфраструктуру.

Согласно официальному заявлению правительства Швеции, кроме указанных судов в состоянии готовности будут находиться еще семь кораблей, а для мониторинга ситуации будет привлекаться самолет наблюдения ASC 890.

Несмотря на то, что среди основных версий рассматривается причастность России, официальные обвинения пока не предъявлены. Расследование продолжается, и Швеция вместе с Финляндией воздерживается от прямых заявлений по поводу виновников инцидентов.

Что известно о причастности России к повреждению подводных кабелей в Балтийском море

По информации Reuters со ссылкой на руководителя расследования Ристо Лохи из Национального бюро расследований Финляндии, экипаж нефтяного танкера Eagle S, обвиняемый в повреждении подводного кабеля Estlink 2 между Финляндией и Эстонией, намеревался перерезать другие подводные кабели и трубопроводы.

Ристо Лохи отметил, что на момент задержания судна танкер угрожал перерезать кабель электропередач Estlink 1 и газовую трубу BalticConnector между Финляндией и Эстонией.

Существовала бы немедленная опасность, что другие кабели или трубы, связанные с нашей критически важной подводной инфраструктурой, могли бы быть повреждены, отмечает представитель Национального бюро расследований Финляндии.

Он добавил, что девятый член экипажа судна был добавлен в список подозреваемых и ему запрещено путешествовать.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
В России выдвинули абсурдную версию обрыва подводных кабелей в Балтийском море
Подводные кабели
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
В Швеции определили виновного в обрыве кабелей в Балтийском море
Yi Peng 3
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Неизвестные повредили интернет-кабель между Швецией и Финляндией
Кабели

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?