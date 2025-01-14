По словам главы Минобороны Швеции Карла-Оскара Болина, на дне Балтийского моря зафиксировали повреждение подводного кабеля Nordbalt, соединяющего Швецию с Литвой.

Кто может быть виновником очередного повреждения подводного кабеля в Балтийском море

Отмечается, что на кабеле были обнаружены повреждения якорного буксира.

Болин подчеркнул, что кабель, вероятно, был поврежден китайским судном Yi Peng 3. Это судно уже причастно к разрыву и повреждению подводных кабелей, соединяющих Швецию и Литву, а также Германию и Финляндию.

Повреждения происходили во время якорной стоянки судна примерно в 160 км от берега.

Следователи расследуют обстоятельства инцидента и склоняются к мнению, что кабели были повреждены умышленно.

Повреждение подводного кабеля

По убеждению следователей, капитан Yi Peng 3 был завербован российскими спецслужбами.

Глава Минобороны Швеции добавил, что все инциденты с повреждениями подводных кабелей могут быть связаны с отключением стран Балтии от белорусско-российской электросети.

Последнее из серии этих отключений планируется в феврале этого года.

Сообщения шведских СМИ показывают, что мы не можем верить в случайность происходящего в Балтийском море. Мы должны очень серьезно относиться к этим случаям саботажа или попыткам саботажа этой инфраструктуры. И это показывает, что скорая реакция НАТО необходима для защиты интересов наших потребителей и, собственно, всей нашей инфраструктуры, а также рынка электроэнергии и стабильности цен, отметил со своей стороны заместитель министра энергетики Литвы Арнольдас Пикжирнис. Поделиться

По информации журналистов издания "Голос Америки", в настоящее время Швеция направляет три военных корабля и четыре судна береговой охраны с целью усиления безопасности в Балтийском море и предотвращения атак на критически важную подводную инфраструктуру.

Согласно официальному заявлению правительства Швеции, кроме указанных судов в состоянии готовности будут находиться еще семь кораблей, а для мониторинга ситуации будет привлекаться самолет наблюдения ASC 890.

Несмотря на то, что среди основных версий рассматривается причастность России, официальные обвинения пока не предъявлены. Расследование продолжается, и Швеция вместе с Финляндией воздерживается от прямых заявлений по поводу виновников инцидентов.

Что известно о причастности России к повреждению подводных кабелей в Балтийском море

По информации Reuters со ссылкой на руководителя расследования Ристо Лохи из Национального бюро расследований Финляндии, экипаж нефтяного танкера Eagle S, обвиняемый в повреждении подводного кабеля Estlink 2 между Финляндией и Эстонией, намеревался перерезать другие подводные кабели и трубопроводы.

Ристо Лохи отметил, что на момент задержания судна танкер угрожал перерезать кабель электропередач Estlink 1 и газовую трубу BalticConnector между Финляндией и Эстонией.

Существовала бы немедленная опасность, что другие кабели или трубы, связанные с нашей критически важной подводной инфраструктурой, могли бы быть повреждены, отмечает представитель Национального бюро расследований Финляндии. Поделиться

Он добавил, что девятый член экипажа судна был добавлен в список подозреваемых и ему запрещено путешествовать.