Служба безпеки Швеції у рамках диверсії щодо пошкодження кабеля у Балтійському морі заарештувала судно під прапором Мальти.

Що відомо про чергову диверсію із пошкодженням підводного кабеля у Балтійському морі

Зазначається, що пошкодження підводного оптоволоконного кабеля, прокладеного між Швецією та Латвією, виявили 27 січня.

За основною версією, кабель було пошкоджено шляхом зовнішнього втручання.

Через це НАТО змушене було відправити військові кораблі у район, де було виявлено пошкодження.

Зараз ми проводимо низку конкретних слідчих заходів, але я не можу вдаватися до подробиць, оскільки попереднє розслідування ще не завершено, — зазначив старший прокурор Матс Люнгквіст. Поширити

НАТО проводить координацію кораблів та літаків у рамках місії під назвою "Балтійський страж", яку було розпочато у зв’язку із низкою інцидентів, пов’язаних із пошкодженнями підводних кабелів.

За словами прем’єр-міністра Латвії Евіки Сіліні, уряд країни координує дії з НАТО та іншими країнами регіону Балтійського моря для з’ясування обставин інциденту.

Ми визначили, що, найімовірніше, є зовнішні пошкодження, і вони значні, — наголошує Сіліня. Поширити

Суховантаж Vezhen

В ВМС Латвії зазначили, що відправили патрульний катер для перевірки судна. Перевірки також очікують ще 2 судна.

Що відомо про арешт Швецією судна, підозрюваного у пошкодженні кабеля

За інформацією служби відстеженння MarineTraffic, суховантаж Vezhen під прапором Мальти був затриманий шведським судно і супроводжений у шведські води в неділю ввечері.

Воно стало на якір біля шведської військово-морської бази в Карлскруні на півдні Швеції.