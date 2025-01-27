Служба безпеки Швеції у рамках диверсії щодо пошкодження кабеля у Балтійському морі заарештувала судно під прапором Мальти.
Головні тези:
- Служба безпеки Швеції арештувала судно під прапором Мальти через пошкодження підводного кабеля у Балтійському морі.
- НАТО змушене було відправити військові кораблі у район інциденту та проводить координацію в рамках місії “Балтійський страж”.
- Прем'єр-міністр Латвії координує дії з НАТО та іншими країнами для виявлення обставин інциденту з пошкодженням підводного кабеля.
- Швеція заарештувала судно Vezhen, підозрюване у пошкодженні кабеля, та проводить розслідування разом з Латвією та НАТО.
- Суховантаж Vezhen вивезли до шведської воєнно-морської бази для подальших перевірок та встановлення подробиць інциденту.
Що відомо про чергову диверсію із пошкодженням підводного кабеля у Балтійському морі
Зазначається, що пошкодження підводного оптоволоконного кабеля, прокладеного між Швецією та Латвією, виявили 27 січня.
За основною версією, кабель було пошкоджено шляхом зовнішнього втручання.
Через це НАТО змушене було відправити військові кораблі у район, де було виявлено пошкодження.
НАТО проводить координацію кораблів та літаків у рамках місії під назвою "Балтійський страж", яку було розпочато у зв’язку із низкою інцидентів, пов’язаних із пошкодженнями підводних кабелів.
За словами прем’єр-міністра Латвії Евіки Сіліні, уряд країни координує дії з НАТО та іншими країнами регіону Балтійського моря для з’ясування обставин інциденту.
В ВМС Латвії зазначили, що відправили патрульний катер для перевірки судна. Перевірки також очікують ще 2 судна.
Що відомо про арешт Швецією судна, підозрюваного у пошкодженні кабеля
За інформацією служби відстеженння MarineTraffic, суховантаж Vezhen під прапором Мальти був затриманий шведським судно і супроводжений у шведські води в неділю ввечері.
Воно стало на якір біля шведської військово-морської бази в Карлскруні на півдні Швеції.
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