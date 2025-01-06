Тайвань звинувачує Китай у пошкодженні підводного інтернет-кабелю

Влада Тайваню звинуватила Китай в черговій спробі ескалації через пошкодження підводного кабелю інтернет-зв'язку біля північного узбережжя, що викликало тимчасове порушення зв'язку.
Головні тези:
- Тайвань звинувачує Китай у пошкодженні підводного кабелю, що може мати серйозні наслідки для зовнішніх комунікацій острову.
- Судно, яке вважається винним, має зв'язки з Китаєм через власника та прапор, під яким воно плаває.
- Влада Тайваню висловлює стурбованість щодо спроб Китаю порушити зовнішні комунікації острову та можливого вторгнення.
- Інцидент з пошкодженням підводного кабелю стає частиною глобальної тенденції провокаційних актів проти мережевої інфраструктури.
Що відомо про черговий інцидент напруги у відносинах між Тайванем та КНР
Як зазначають журналісти видання, пошкодження кабелю було зафіксоване 3 січня поряд із портом Кілунг.
У цьому інциденті підозрюється вантажне судно Shunxing39, яке ходить під прапором Камеруну. Підводний кабель є частиною Транстихоокеанської експрес-кабельної системи.
Судно належить компанії Jie Yang Trading Limited з Гонконгу, однак її власником є громадянин Китаю Го Веньцзе.
Тайванські посадовці переконані, що інцидент може бути частиною спроб Китаю порушити зовнішні комунікації острову.
Що відомо про відповідь Тайваню на інцидент
Влада Тайваню висловлює стурбованість спробами Китаю перервати зовнішні комунікаційні зв'язки острова і здійснити вторгнення.
За даними берегової охорони Тайваню, судно Shunxing39 підняло якір у місці, де був розірваний кабель.
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