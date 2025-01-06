Тайвань звинувачує Китай у пошкодженні підводного інтернет-кабелю

Це ще один випадок дуже тривожної глобальної тенденції диверсій проти підводних кабелів. Кораблі, які беруть участь у цих інцидентах, зазвичай є застарілими суднами, майже непридатними для комерційної діяльності. Це судно нагадує ті, що належать до "тіньового флоту" Росії, — зазначає високопосадовець зі Служби нацбезпеки Тайваню.