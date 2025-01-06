Тайвань обвиняет Китай в повреждении подводного интернет-кабеля

Власти Тайваня обвинили Китай в очередной попытке эскалации из-за повреждения подводного кабеля интернет-связи у северного побережья, что вызвало временное нарушение связи.

Что известно об очередном инциденте напряжения в отношениях между Тайванем и КНР

Как отмечают журналисты, повреждение кабеля было зафиксировано 3 января рядом с портом Килунг.

В этом инциденте подозревается грузовое судно Shunxing39, ходящее под флагом Камеруна. Подводный кабель является частью Транстихоокеанской экспресс-кабельной системы.

Корабли КНР у Тайваня

Судно принадлежит компании Jie Yang Trading Limited из Гонконга, однако ее владельцем является гражданин Китая Го Вэньцзе.

Тайваньские чиновники убеждены, что инцидент может являться частью попыток Китая нарушить внешние коммуникации острова.

Что известно об ответе Тайваня на инцидент

Власти Тайваня выражают обеспокоенность попытками Китая прервать внешние коммуникационные связи острова и осуществить вторжение.

Поскольку нам не удалось допросить капитана, мы попросили власти Южной Кореи помочь с расследованием в следующем порту назначения судна, заявил представитель береговой охраны Тайваня. Поделиться

По данным береговой охраны Тайваня, судно Shunxing39 подняло якорь в месте, где был разорван кабель.