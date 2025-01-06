Тайвань обвиняет Китай в повреждении подводного интернет-кабеля

Власти Тайваня обвинили Китай в очередной попытке эскалации из-за повреждения подводного кабеля интернет-связи у северного побережья, что вызвало временное нарушение связи.
Главные тезисы
- Власти Тайваня обвинили Китай в повреждении подводного кабеля у северного побережья и выразили обеспокоенность попытками нарушить внешние коммуникации острова.
- Инцидент с подводным кабелем рассматривается как угроза безопасности и стабильности между Тайванем и Китаем, добавляя напряженности в сложные отношения.
- Повреждение кабеля было зафиксировано у порта Килунг, судно подозревается во вредительстве и связано с Китаем, усиливая тревогу об эскалации конфликта.
- Власти Тайваня расследуют инцидент с подводным кабелем и просят помощи Южной Кореи, опасаясь попыток прерывания внешних коммуникационных связей острова.
Что известно об очередном инциденте напряжения в отношениях между Тайванем и КНР
Как отмечают журналисты, повреждение кабеля было зафиксировано 3 января рядом с портом Килунг.
В этом инциденте подозревается грузовое судно Shunxing39, ходящее под флагом Камеруна. Подводный кабель является частью Транстихоокеанской экспресс-кабельной системы.
Судно принадлежит компании Jie Yang Trading Limited из Гонконга, однако ее владельцем является гражданин Китая Го Вэньцзе.
Тайваньские чиновники убеждены, что инцидент может являться частью попыток Китая нарушить внешние коммуникации острова.
Что известно об ответе Тайваня на инцидент
Власти Тайваня выражают обеспокоенность попытками Китая прервать внешние коммуникационные связи острова и осуществить вторжение.
По данным береговой охраны Тайваня, судно Shunxing39 подняло якорь в месте, где был разорван кабель.
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