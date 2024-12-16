Тайвань получил от США партию новых танков Abrams

США передали Тайваню 38 боевых танков Abrams Это первые новые танки для острова за последние 30 лет.

Тайвань получил от США новые танки Abrams

Как сообщили 16 декабря в министерстве обороны Тайваня, танки M1A2 — первая партия из 108 заказанных в 2019 году — прибыли в Тайвань в воскресенье поздно вечером и были переброшены на армейскую тренировочную базу в Хсинчу, к югу от Тайбэя.

По информации местных СМИ, M1A2 являются первыми новыми танками, поставленными в Тайвань за последние 30 лет.

Нынешние танковые силы Тайваня состоят из около 1000 танков CM 11 Brave Tiger тайваньского производства и танков M60A3 американского производства, но они устарели.

Тайвань стоит перед постоянной угрозой вторжения со стороны Китая, стремящегося взять остров под свой контроль. Министерство иностранных дел Китая 16 декабря призвало США "прекратить вооружать Тайвань... и поддерживать силы за независимость Тайваня". Поделиться

Имея собственную оборонную промышленность, Тайвань в значительной степени полагается на оружие из США для укрепления своих оборонных возможностей. .

Хотя поставки американских вооружений в Тайвань закреплены в законе, огромное отставание, вызванное нарушением цепочки поставок через Covid-19 и поставками американского оружия в Украину и Израиль, замедлило поставки в Тайвань.

По данным вашингтонского аналитического центра Cato Institute, задерживаются поставки на 21 млрд долл.

В 2024 году Тайбэй выделил рекордные 19 млрд долл на свою армию, а бюджет в следующем году должен достичь нового максимума, поскольку там заложено финансирование усиленной обороны.

Китай не отказывается от своих намерений напасть на Тайвань

Официальный Тайбэй обращает внимание на связь между визитами президента Тайваня Лая Циндэ в США и большим развертыванием военно-морских сил Китая.

Вполне вероятно, это была демонстрация силы со стороны Пекина. Поделиться

Нельзя игнорировать тот факт, что в КНР объявили о частичном ограничении воздушного движения на два дня в семи зонах, охватывающих побережье от Шанхая до Гонконга.