США передали Тайваню 38 бойових танків Abrams. Це перші нові танки для острова за останні 30 років.

Тайвань отримав від США нові танки Abrams

Як повідомили 16 грудня в міністерстві оборони Тайваню, танки M1A2 — перша партія зі 108 замовлених у 2019 році — прибули до Тайваню в неділю пізно ввечері і були перекинуті на армійську тренувальну базу в Хсінчу, на південь від Тайбея.

За інформацією місцевих ЗМІ, M1A2 є першими новими танками, поставленими до Тайваню за останні 30 років.

Нинішні танкові сили Тайваню складаються з близько 1000 танків CM 11 Brave Tiger тайванського виробництва і танків M60A3 американського виробництва, але вони застарілі.

Тайвань стоїть перед постійною загрозою вторгнення з боку Китаю, який прагне взяти острів під свій контроль. Міністерство закордонних справ Китаю 16 грудня закликало США «припинити озброювати Тайвань... і підтримувати сили за незалежність Тайваню». Поширити

Маючи власну оборонну промисловість, Тайвань значною мірою покладається на зброю зі США для зміцнення своїх оборонних можливостей. У 2019 році Тайвань запросив найсучасніші танки M1A2, виділивши на це понад 1,2 млрд дол. Очікується, що решта замовлення буде доставлена у 2025 і 2026 роках.

Хоча постачання американських озброєнь до Тайваню закріплені в законі, величезне відставання, викликане порушенням ланцюжка постачань через Covid-19 і постачанням американської зброї в Україну та Ізраїль, сповільнило постачання до Тайваню.

За даними вашингтонського аналітичного центру Cato Institute, наразі затримуються постачання на 21 млрд дол.

У 2024 році Тайбей виділив рекордні 19 млрд дол на свою армію, а бюджет наступного року має досягти нового максимуму, оскільки там закладене фінансування посиленої оборони.

Китай не відмовляється від своїх намірів напасти на Тайвань

Офіційний Тайбей звертає увагу на зв'язок між візитами президента Тайваню Лая Цінде в США і великим розгортанням військово-морських сил Китаю.

Цілком можливо, це була демонстрація сили з боку Пекіна. Поширити

Не можна ігнорувати той факт, що у КНР оголосили про часткове обмеження повітряного руху на два дні в семи зонах, які охоплюють узбережжя від Шанхая до Гонконгу.