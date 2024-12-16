Тайвань отримав від США партію нових танків Abrams

США передали Тайваню 38 бойових танків Abrams. Це перші нові танки для острова за останні 30 років.
Головні тези:
- Тайвань отримав від США першу партію замовлених танків Abrams.
- За 30 років Тайвань вперше отримав нові танки замість застарілих моделей, що дозволить підвищити ефективність та безпеку оборони острова.
- Постачання озброєнь до Тайваню затримуються через величезне попит і проблеми з постачанням через Covid-19.
Тайвань отримав від США нові танки Abrams
Як повідомили 16 грудня в міністерстві оборони Тайваню, танки M1A2 — перша партія зі 108 замовлених у 2019 році — прибули до Тайваню в неділю пізно ввечері і були перекинуті на армійську тренувальну базу в Хсінчу, на південь від Тайбея.
За інформацією місцевих ЗМІ, M1A2 є першими новими танками, поставленими до Тайваню за останні 30 років.
Нинішні танкові сили Тайваню складаються з близько 1000 танків CM 11 Brave Tiger тайванського виробництва і танків M60A3 американського виробництва, але вони застарілі.
Маючи власну оборонну промисловість, Тайвань значною мірою покладається на зброю зі США для зміцнення своїх оборонних можливостей. У 2019 році Тайвань запросив найсучасніші танки M1A2, виділивши на це понад 1,2 млрд дол. Очікується, що решта замовлення буде доставлена у 2025 і 2026 роках.
Хоча постачання американських озброєнь до Тайваню закріплені в законі, величезне відставання, викликане порушенням ланцюжка постачань через Covid-19 і постачанням американської зброї в Україну та Ізраїль, сповільнило постачання до Тайваню.
За даними вашингтонського аналітичного центру Cato Institute, наразі затримуються постачання на 21 млрд дол.
У 2024 році Тайбей виділив рекордні 19 млрд дол на свою армію, а бюджет наступного року має досягти нового максимуму, оскільки там закладене фінансування посиленої оборони.
Китай не відмовляється від своїх намірів напасти на Тайвань
Офіційний Тайбей звертає увагу на зв'язок між візитами президента Тайваню Лая Цінде в США і великим розгортанням військово-морських сил Китаю.
Не можна ігнорувати той факт, що у КНР оголосили про часткове обмеження повітряного руху на два дні в семи зонах, які охоплюють узбережжя від Шанхая до Гонконгу.
9 грудня Міноборони Тайваню створило центр екстреного реагування і провело раптові навчання. Як стверджують представники відомства, рівень загрози був серйозним.
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