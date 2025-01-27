Швеция арестовала судно в Балтийском море из-за повреждения подводного кабеля
Категория
Мир
Дата публикации

Швеция арестовала судно в Балтийском море из-за повреждения подводного кабеля

Подводный кабель
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Источник:  Reuters

Служба безопасности Швеции в рамках диверсии по повреждению кабеля в Балтийском море арестовала судно под флагом Мальты.

Главные тезисы

  • Швеция арестовала судно под флагом Мальты из-за повреждения подводного кабеля в Балтийском море.
  • НАТО вынуждено было отправить военные корабли в район инцидента и провести координацию в рамках миссии “Балтийский страж”.
  • Премьер-министр Латвии совместно с НАТО и другими странами региона проводит расследование инцидента с повреждением подводного кабеля.
  • Судно Vezhen под подозрением в повреждении кабеля было арестовано Швецией, и ведется расследование совместно с Латвией и НАТО.
  • Очередная диверсия в Балтийском море подняла волну беспокойства, ведется анализ ситуации и совместные действия для установления фактов.

Что известно об очередной диверсии с повреждением подводного кабеля в Балтийском море

Отмечается, что повреждение подводного оптоволоконного кабеля, проложенного между Швецией и Латвией, было обнаружено 27 января.

По основной версии кабель был поврежден путем внешнего вмешательства.

Поэтому НАТО вынуждено было отправить военные корабли в район, где были обнаружены повреждения.

Сейчас мы проводим ряд конкретных следственных мероприятий, но я не могу прибегать к подробностям, поскольку предварительное расследование еще не завершено, — отметил старший прокурор Матс Люнгквист.

НАТО проводит координацию кораблей и самолетов в рамках миссии под названием "Балтийский страж", начатой в связи с рядом инцидентов, связанных с повреждениями подводных кабелей.

По словам премьер-министра Латвии Эвики Силини, правительство страны координирует действия с НАТО и другими странами региона Балтийского моря для выяснения обстоятельств инцидента.

Мы определили, что, вероятнее всего, есть внешние повреждения, и они значительны, — отмечает Силиня.

Швеция арестовала сухогруз под флагом Мальты, подозреваемый в повреждении подводного кабеля
Сухогруз Vezhen

В ВМС Латвии отметили, что отправили патрульный катер для проверки судна. Проверки также ожидают еще 2 судна.

Что известно об аресте Швецией судна, подозреваемого в повреждении кабеля

По информации службы отслеживания MarineTraffic, сухогруз Vezhen под флагом Мальты был задержан шведским судном и сопровожден в шведские воды в воскресенье вечером.

Оно встало на якорь у шведской военно-морской базы в Карлскруне на юге Швеции.

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