Служба безопасности Швеции в рамках диверсии по повреждению кабеля в Балтийском море арестовала судно под флагом Мальты.
Главные тезисы
- Швеция арестовала судно под флагом Мальты из-за повреждения подводного кабеля в Балтийском море.
- НАТО вынуждено было отправить военные корабли в район инцидента и провести координацию в рамках миссии “Балтийский страж”.
- Премьер-министр Латвии совместно с НАТО и другими странами региона проводит расследование инцидента с повреждением подводного кабеля.
- Судно Vezhen под подозрением в повреждении кабеля было арестовано Швецией, и ведется расследование совместно с Латвией и НАТО.
- Очередная диверсия в Балтийском море подняла волну беспокойства, ведется анализ ситуации и совместные действия для установления фактов.
Что известно об очередной диверсии с повреждением подводного кабеля в Балтийском море
Отмечается, что повреждение подводного оптоволоконного кабеля, проложенного между Швецией и Латвией, было обнаружено 27 января.
По основной версии кабель был поврежден путем внешнего вмешательства.
Поэтому НАТО вынуждено было отправить военные корабли в район, где были обнаружены повреждения.
НАТО проводит координацию кораблей и самолетов в рамках миссии под названием "Балтийский страж", начатой в связи с рядом инцидентов, связанных с повреждениями подводных кабелей.
По словам премьер-министра Латвии Эвики Силини, правительство страны координирует действия с НАТО и другими странами региона Балтийского моря для выяснения обстоятельств инцидента.
В ВМС Латвии отметили, что отправили патрульный катер для проверки судна. Проверки также ожидают еще 2 судна.
Что известно об аресте Швецией судна, подозреваемого в повреждении кабеля
По информации службы отслеживания MarineTraffic, сухогруз Vezhen под флагом Мальты был задержан шведским судном и сопровожден в шведские воды в воскресенье вечером.
Оно встало на якорь у шведской военно-морской базы в Карлскруне на юге Швеции.
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