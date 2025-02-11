Диверсии на Балтике. Россия планирует подрыв иностранного судна

В последние недели в Балтийском море произошло несколько провокаций, которые осуществила страна-агрессорка Россия. Однако на этом Кремль решил не останавливаться и в своем стиле анонсировал подрыв иностранного судна, цинично солгав, что это планирует сделать Украина.

Россия готовит новую диверсию на Балтике

Ложь о том, что Украина планирует диверсию в Балтийском море, начала распространять Службы внешней разведки (СВР) РФ.

Эти фейки сразу подхватили кремлевские пропагандисты, а также росСМИ, называющие себя оппозиционными.

Российские разведчики придумали, что украинские спецслужбы собираются "осуществить провокацию при содействии своих западных кураторов".

СВР также пугает, что после этого НАТО якобы закроет России выход в Балтийское море "под предлогом обеспечения безопасности морского судоходства".

В Москве врут, что Украина пытается "втянуть Альянс в прямой вооруженный конфликт с РФ".

На этом российские разведчики не остановились и придумали, что Главное управление разведки Минобороны Украины вместе со спецслужбами европейских стран "готовит нападения на представителей российской несистемной оппозиции и бегущих от закона предпринимателей, проживающих за границей".