У ЗСУ припинили формування нових бригад — відома причина

Полковник та заступник керівника Офісу Президента України Павло Паліса повідомив, що наразі в Збройних силах України зупинили процес формування нових бригад. За його словами, ключові зусилля планують спрямувати на доукомплектуванні тих підрозділів, що вже існують.
Головні тези:
- Збройні сили України припинили формування нових бригад, зосередившись на доукомплектуванні вже існуючих підрозділів.
- Проблеми з постачанням озброєння в ЗСУ пов'язані переважно з політичною волею та логістикою.
В Україні припинили формування нових бригад
Павло Паліса наголосив, що це рішення було ухвалене під час Ставки Верховного Головнокомандувача.
Що стосується проблем з затримкою постачання озброєння, то, на його думку, тут проблема, в першу чергу, у "політичній волі й логістиці".
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