У ЗСУ припинили формування нових бригад — відома причина
Категорія
Україна
Дата публікації

У ЗСУ припинили формування нових бригад — відома причина

ЗСУ
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Джерело:  online.ua

 Полковник та заступник керівника Офісу Президента України Павло Паліса повідомив, що наразі в Збройних силах України зупинили процес формування нових бригад. За його словами, ключові зусилля планують спрямувати на доукомплектуванні тих підрозділів, що вже існують.

Головні тези:

  • Збройні сили України припинили формування нових бригад, зосередившись на доукомплектуванні вже існуючих підрозділів.
  • Проблеми з постачанням озброєння в ЗСУ пов'язані переважно з політичною волею та логістикою.

В Україні припинили формування нових бригад

Павло Паліса наголосив, що це рішення було ухвалене під час Ставки Верховного Головнокомандувача.

Окрім того, ті бригади, які на цей час вже сформовані або на завершальній стадії, буде тривати їхня підготовка, знову ж таки, і з врахуванням тих моментів, які ми мали попередні рази, — пояснив він.

Що стосується проблем з затримкою постачання озброєння, то, на його думку, тут проблема, в першу чергу, у "політичній волі й логістиці".

Є певні затримки у певних видах озброєння. Над цим працює велика команда людей, щоб пришвидшити доставку потрібної Україні зброї, боєприпасів, інших матеріальних засобів, які так необхідні Збройним силам, — наголосив заступник керівника Офісу президента.

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