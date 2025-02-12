Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат армії РФ

Протягом минулої доби втрати російських окупантів у живій силі сягнули 1150 осіб. Ба більше, бійці ЗСУ знищили 9 танків, 27 бойових броньованих машин, 53 артилерійські системи, одну РСЗВ ворога.
Головні тези:
- Загальні бойові втрати армії РФ з початку війни оцінюються у 853 030 осіб.
- Російські окупанти здійснили понад 6300 обстрілів на фронті протягом 11 лютого.
Втрати армії РФ станом на 12 лютого 2025 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.02.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 853 030 (+1 150) осіб,
танків — 10 023 (+9) од,
бойових броньованих машин — 20 871 (+27) од,
артилерійських систем — 22 976 (+53) од,
РСЗВ — 1 276 (+1) од,
засобів ППО — 1 061 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 24 919 (+164) од,
крилатих ракет — 3 057 (+1) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 36 928 (+121) од,
спеціальної техніки — 3 742 (+1) од.
Генштаб ЗСУ повідомляє, що 11 лютого на фронті відбулося 95 бойових зіткнень.
Армія РФ завдала по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних ударів із застосуванням 20 ракет, а також — 89 авіаударів, скинувши 149 керованих бомб.
Ба більше, ворог здійснив понад 6300 обстрілів, з них 174 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для уражень 2354 дрони-камікадзе.
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