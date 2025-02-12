Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат армії РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат армії РФ

Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Протягом минулої доби втрати російських окупантів у живій силі сягнули 1150 осіб. Ба більше, бійці ЗСУ знищили 9 танків, 27 бойових броньованих машин, 53 артилерійські системи, одну РСЗВ ворога.

Головні тези:

  • Загальні бойові втрати армії РФ з початку війни оцінюються у 853 030 осіб.
  • Російські окупанти здійснили понад 6300 обстрілів на фронті протягом 11 лютого.

Втрати армії РФ станом на 12 лютого 2025 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.02.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 853 030 (+1 150) осіб,

  • танків — 10 023 (+9) од,

  • бойових броньованих машин — 20 871 (+27) од,

  • артилерійських систем — 22 976 (+53) од,

  • РСЗВ — 1 276 (+1) од,

  • засобів ППО — 1 061 (+1) од,

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 24 919 (+164) од,

  • крилатих ракет — 3 057 (+1) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 36 928 (+121) од,

  • спеціальної техніки — 3 742 (+1) од.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Генштаб ЗСУ повідомляє, що 11 лютого на фронті відбулося 95 бойових зіткнень.

Армія РФ завдала по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних ударів із застосуванням 20 ракет, а також — 89 авіаударів, скинувши 149 керованих бомб.

Ба більше, ворог здійснив понад 6300 обстрілів, з них 174 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для уражень 2354 дрони-камікадзе.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили десять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, шість артилерійських систем, два засоби ППО, одну радіолокаційну станцію та три пункти управління БпЛА російських загарбників.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
РФ атакувала Київ балістикою — загинула людина
Віталій Кличко
Київ
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Це початок. Трамп заявив про першу угоду з Путіним
Трамп
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сили ППО знищили 6 російських балістичних ракет і 71 дрон
Повітряні Сили ЗСУ
пожежа у Києві

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?