РФ атакувала Київ балістикою — загинула людина
Категорія
Україна
Дата публікації

РФ атакувала Київ балістикою — загинула людина

Віталій Кличко
Київ

Вранці 12 лютого країна-агресорка Росія здійснила новий повітряний напад на Україну, застосувавши ракети та дрони. Згідно з останніми даними, у Києві одна людина загинула, ще троє постраждали.

Головні тези:

  • Вранці 12 лютого у Києві та різних регіонах України була оголошена повітряна тривога через загрозу балістики.
  • Мер Києва Віталій Кличко повідомив про загиблого та постраждалих в Оболонському районі.

Атака Росії на Київ 12 лютого — що відомо

Про ситуацію у столиці розповів мер Києва Віталій Кличко.

Спочатку він повідомив про одного загиблого та постраждалого в Подільському районі.

У Дарницькому районі пожежа на території одного з приватних підприємств, — заявив Кличко.

Однак пізніше Кличко уточнив, що людина загинула в Оболонському районі, у цьому ж районі — троє постраждалих, у тому числі 9-річна дитина.

В Оболонському районі наразі один загиблий. Та вже троє постраждалих, двох із них медики госпіталізували, одному — надали допомогу на місці.

Віталій Кличко

Віталій Кличко

Мер Києва

Варто зазначити, що вранці 12 лютого у Києві та кількох регіонах України була оголошена повітряна тривога через загрозу балістики.

У столиці прогриміли гучні вибухи, внаслідок падіння уламків виникли пожежі.

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