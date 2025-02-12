РФ атакувала Київ балістикою — загинула людина

Вранці 12 лютого країна-агресорка Росія здійснила новий повітряний напад на Україну, застосувавши ракети та дрони. Згідно з останніми даними, у Києві одна людина загинула, ще троє постраждали.
Головні тези:
- Вранці 12 лютого у Києві та різних регіонах України була оголошена повітряна тривога через загрозу балістики.
- Мер Києва Віталій Кличко повідомив про загиблого та постраждалих в Оболонському районі.
Атака Росії на Київ 12 лютого — що відомо
Про ситуацію у столиці розповів мер Києва Віталій Кличко.
Спочатку він повідомив про одного загиблого та постраждалого в Подільському районі.
Однак пізніше Кличко уточнив, що людина загинула в Оболонському районі, у цьому ж районі — троє постраждалих, у тому числі 9-річна дитина.
Варто зазначити, що вранці 12 лютого у Києві та кількох регіонах України була оголошена повітряна тривога через загрозу балістики.
У столиці прогриміли гучні вибухи, внаслідок падіння уламків виникли пожежі.
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