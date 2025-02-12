РФ атакувала Київ балістикою — загинула людина

Вранці 12 лютого країна-агресорка Росія здійснила новий повітряний напад на Україну, застосувавши ракети та дрони. Згідно з останніми даними, у Києві одна людина загинула, ще троє постраждали.

Атака Росії на Київ 12 лютого — що відомо

Про ситуацію у столиці розповів мер Києва Віталій Кличко.

Спочатку він повідомив про одного загиблого та постраждалого в Подільському районі.

У Дарницькому районі пожежа на території одного з приватних підприємств, — заявив Кличко. Поширити

Однак пізніше Кличко уточнив, що людина загинула в Оболонському районі, у цьому ж районі — троє постраждалих, у тому числі 9-річна дитина.

В Оболонському районі наразі один загиблий. Та вже троє постраждалих, двох із них медики госпіталізували, одному — надали допомогу на місці. Віталій Кличко Мер Києва

Варто зазначити, що вранці 12 лютого у Києві та кількох регіонах України була оголошена повітряна тривога через загрозу балістики.