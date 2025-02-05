Атака дронів РФ. У Херсоні та передмістях поранено понад 10 цивільних

5 лютого російські окупанти скидами боєприпасів з дронів поранили 10 жителів Херсона та передмість.
Головні тези:
- Російські окупанти скинули боєприпаси з дронів, внаслідок чого понад 10 цивільних жителів Херсона та передмість були поранені.
- Десятки дронових атак пройшли від 5.30 ранку до 11.00.
Дроновий терор РФ у Херсоні
З 5.30 ранку і до 11.00 російські терористи здійснили десятки дронових атак по херсонцях. Станом на 13.00 відомо про 10 поранених.
Двоє херсонців близько 5.30 потрапили під атаку ворожого безпілотника. Чоловіки 31 і 42 років отримали мінно-вибухову травму та уламкові поранення. У старшого постраждалого також відкритий перелом гомілки. Обоє потерпілих ушпиталені.
Пізніше до лікарні доправлено ще одного постраждалого внаслідок цього скиду ворогом вибухівки з дрона. У 36-річного чоловіка мінно-вибухова травма, уламкові поранення, переломи.
47-річний чоловік дістав мінно-вибухову травму та уламкові поранення. Він у лікарні.
З Антонівки доправлено до лікарні 46-річного чоловіка. Він зранку потрапив під атаку ворожого дрона і отримав мінно-вибухову травму та множинні уламкові поранення. Медики оцінюють стан постраждалого як середньої тяжкості.
48-річна жінка та чоловік 53 років доставлені до лікарні. В обох — мінно-вибухова травма та уламкові поранення. Чоловік у тяжкому стані.
О 8.20 росіяни атакували Кіндійку з безпілотника. Внаслідок цього мінно-вибухову травму, відкритий перелом правої гомілки та уламкові поранення ноги отримав 63-річний чоловік.
63-річний херсонець близько 10.30 отримав контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми, садна обличчя внаслідок скиду ворогом вибухівки з дрона у Дніпровському районі. В момент атаки безпілотника він був на вулиці. Зараз постраждалий ушпиталений.
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