Військові РФ знову атакували дроном Херсонщину — загинув чоловік, жінка поранена

Вранці 28 січня російські війська завдали удару безпілотником по селищу Антонівка в Херсонській області. Унаслідок атаки загинула одна людина, ще одна дістала поранення.

Росія вкотре обстріляла Херсонщину

Як повідомив голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, близько 11:30 російські окупанти атакували Антонівку за допомогою безпілотника.

Унаслідок цього 57-річна жінка отримала мінно-вибухову травму та уламкові поранення. На жаль, 49-річний чоловік отримав травми, несумісні з життям. Поширити

Поранену жінку доставили до лікарні для надання медичної допомоги.

Що відомо про наслідки масованої дронової атаки армії РФ по Україні

Зазначається, що в результаті масованої нічної дронової атаки злочинної армії РФ по Україні у Харкові спалахнула пожежа на підприємстві, а у Києві — виникла пожежа на території музею ретроавтомобілів.

В Одесі пошкодження отримали багатоповерхівки, а в Умані зникло світло.

Близько 00:35 у Новобаварському районі Харкова російський Shahed влучив у газову трубу. На місці влучання сталася масштабна пожежа на площі 1500 м кв. Горіли виробничі приміщення.

У Київському районі міста внаслідок збиття на відкритій території виявлено уламки безпілотника типу "Герань-2". Також не обійшлося без наслідків і в області. У Роганській громаді внаслідок падіння "Шахеда" пошкоджені 4 приватні будинки. Постраждали 2 людини: жінка 62 років, чоловік 66 років.

Також російська армія вдарила безпілотниками по житловому сектору Чернігова.

За словами голови ОВА Вячеслава Чауса, внаслідок ворожої атаки пошкоджені домівки та господарчі споруди.