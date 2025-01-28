Військові РФ знову атакували дроном Херсонщину — загинув чоловік, жінка поранена

Вранці 28 січня російські війська завдали удару безпілотником по селищу Антонівка в Херсонській області. Унаслідок атаки загинула одна людина, ще одна дістала поранення.
Головні тези:
- Російські війська скоїли атаку безпілотником на селище Антонівка в Херсонській області
- У результаті атаки загинув чоловік, а жінка отримала поранення
- Наслідками масованої дронової атаки армії РФ стали пожежі в різних містах України
- У Харкові спалахнула пожежа на підприємстві, а у Києві загорівся музей ретроавтомобілів
- В Одесі пошкоджені будинки, в Умані зникло світло та ще багато інших пошкоджень внаслідок атаки
Росія вкотре обстріляла Херсонщину
Як повідомив голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, близько 11:30 російські окупанти атакували Антонівку за допомогою безпілотника.
Поранену жінку доставили до лікарні для надання медичної допомоги.
Що відомо про наслідки масованої дронової атаки армії РФ по Україні
Зазначається, що в результаті масованої нічної дронової атаки злочинної армії РФ по Україні у Харкові спалахнула пожежа на підприємстві, а у Києві — виникла пожежа на території музею ретроавтомобілів.
В Одесі пошкодження отримали багатоповерхівки, а в Умані зникло світло.
Близько 00:35 у Новобаварському районі Харкова російський Shahed влучив у газову трубу. На місці влучання сталася масштабна пожежа на площі 1500 м кв. Горіли виробничі приміщення.
У Київському районі міста внаслідок збиття на відкритій території виявлено уламки безпілотника типу "Герань-2". Також не обійшлося без наслідків і в області. У Роганській громаді внаслідок падіння "Шахеда" пошкоджені 4 приватні будинки. Постраждали 2 людини: жінка 62 років, чоловік 66 років.
Також російська армія вдарила безпілотниками по житловому сектору Чернігова.
За словами голови ОВА Вячеслава Чауса, внаслідок ворожої атаки пошкоджені домівки та господарчі споруди.
Унаслідок ворожої дронової атаки в Київській області уламками збитої цілі пошкоджено приміщення, в якому був розташований музей ретро-автомобілів.
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