Армія РФ атакувала Антонівку на Херсонщині — загинула людина

Російські солдати уночі 16 січня атакували дронами Антонівку на Херсонщині. Внаслідок атаки один чоловік загинув та ще один дістав поранення.
Головні тези:
- Російська армія вчинила атаки на Херсонщині за допомогою дронів, внаслідок чого загинула людина, а інші отримали поранення.
- Загроза з боку окупантів на Херсонщині становить серйозну загрозу для жителів регіону.
- Попередні атаки на Херсонщині також мали тяжкі наслідки, загинули люди та було численне поранених.
- Проведено розслідування за фактами скоєння воєнних злочинів під час атак на цивільне населення.
- Ситуація на Херсонщині вимагає негайних заходів для забезпечення безпеки та захисту мирних жителів від російської агресії.
Росія вкотре атакувала Херсонщину
Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, у ніч на 16 січня російські окупанти атакували Антонівку дронами.
Голова ОВА повідомив, що у лікарні помер 53-річний житель Херсона, який отримав тяжкі поранення під час атаки дрона 15 січня.
Попередні атаки РФ по Херсонщині
Окупанти атакували дронами 8 січня дві вулиці у Бериславі. Наразі відомо, що 52-річний чоловік загинув від травм, несумісних із життям. Четверо місцевих жителів дістали поранення.
У Херсонській ОВА інформують, що у Бериславі внаслідок скидання вибухівки з дрона загинув 40-річний чоловік. Крім того, вибухову травму і поранення ноги дістала 43-річна жінка. Потерпілу доставили до лікарні для надання меддопомоги.
Прокуратура також повідомила, що 8 січня близько 10:00 російські військові скинули вибухівку з дрона на мікроавтобус на дорозі поблизу Надніпрянського у Херсонському районі. Унаслідок атаки загинув 70-річний чоловік. Ще один цивільний, 57-річний чоловік, який був в автотранспорті, зазнав поранення і був госпіталізований.
Розпочато досудове розслідування за фактами скоєння воєнних злочинів, що спричинили загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).
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