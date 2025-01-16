Армія РФ атакувала Антонівку на Херсонщині — загинула людина

Російські солдати уночі 16 січня атакували дронами Антонівку на Херсонщині. Внаслідок атаки один чоловік загинув та ще один дістав поранення.

Росія вкотре атакувала Херсонщину

Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, у ніч на 16 січня російські окупанти атакували Антонівку дронами.

Опівночі російські війська атакували з БпЛА Антонівку. Цей ворожий удар обірвав життя 37-річного місцевого жителя. Ще один чоловік, 33 роки, отримав вибухову травму, уламкові поранення ніг та забій голови. Потерпілого шпиталізували. Поширити

Голова ОВА повідомив, що у лікарні помер 53-річний житель Херсона, який отримав тяжкі поранення під час атаки дрона 15 січня.

Лікарі робили все можливе, аби врятувати його життя, але поранення виявилися надто важкими, — зазначив Прокудін. Поширити

Попередні атаки РФ по Херсонщині

Окупанти атакували дронами 8 січня дві вулиці у Бериславі. Наразі відомо, що 52-річний чоловік загинув від травм, несумісних із життям. Четверо місцевих жителів дістали поранення.

У Херсонській ОВА інформують, що у Бериславі внаслідок скидання вибухівки з дрона загинув 40-річний чоловік. Крім того, вибухову травму і поранення ноги дістала 43-річна жінка. Потерпілу доставили до лікарні для надання меддопомоги.

Прокуратура також повідомила, що 8 січня близько 10:00 російські військові скинули вибухівку з дрона на мікроавтобус на дорозі поблизу Надніпрянського у Херсонському районі. Унаслідок атаки загинув 70-річний чоловік. Ще один цивільний, 57-річний чоловік, який був в автотранспорті, зазнав поранення і був госпіталізований.

Розпочато досудове розслідування за фактами скоєння воєнних злочинів, що спричинили загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).