Армія РФ атакувала Антонівку на Херсонщині — загинула людина
Категорія
Україна
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Армія РФ атакувала Антонівку на Херсонщині — загинула людина

Олександр Прокудін / Херсонська ОВА
Армія РФ атакувала Антонівку на Херсонщині — загинула людина

Російські солдати уночі 16 січня атакували дронами Антонівку на Херсонщині. Внаслідок атаки один чоловік загинув та ще один дістав поранення.

Головні тези:

  • Російська армія вчинила атаки на Херсонщині за допомогою дронів, внаслідок чого загинула людина, а інші отримали поранення.
  • Загроза з боку окупантів на Херсонщині становить серйозну загрозу для жителів регіону.
  • Попередні атаки на Херсонщині також мали тяжкі наслідки, загинули люди та було численне поранених.
  • Проведено розслідування за фактами скоєння воєнних злочинів під час атак на цивільне населення.
  • Ситуація на Херсонщині вимагає негайних заходів для забезпечення безпеки та захисту мирних жителів від російської агресії.

Росія вкотре атакувала Херсонщину

Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, у ніч на 16 січня російські окупанти атакували Антонівку дронами.

Опівночі російські війська атакували з БпЛА Антонівку. Цей ворожий удар обірвав життя 37-річного місцевого жителя. Ще один чоловік, 33 роки, отримав вибухову травму, уламкові поранення ніг та забій голови. Потерпілого шпиталізували.

Голова ОВА повідомив, що у лікарні помер 53-річний житель Херсона, який отримав тяжкі поранення під час атаки дрона 15 січня.

Лікарі робили все можливе, аби врятувати його життя, але поранення виявилися надто важкими, — зазначив Прокудін.

Попередні атаки РФ по Херсонщині

Окупанти атакували дронами 8 січня дві вулиці у Бериславі. Наразі відомо, що 52-річний чоловік загинув від травм, несумісних із життям. Четверо місцевих жителів дістали поранення.

У Херсонській ОВА інформують, що у Бериславі внаслідок скидання вибухівки з дрона загинув 40-річний чоловік. Крім того, вибухову травму і поранення ноги дістала 43-річна жінка. Потерпілу доставили до лікарні для надання меддопомоги.

Прокуратура також повідомила, що 8 січня близько 10:00 російські військові скинули вибухівку з дрона на мікроавтобус на дорозі поблизу Надніпрянського у Херсонському районі. Унаслідок атаки загинув 70-річний чоловік. Ще один цивільний, 57-річний чоловік, який був в автотранспорті, зазнав поранення і був госпіталізований.

Розпочато досудове розслідування за фактами скоєння воєнних злочинів, що спричинили загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

Херсонська ОВА раніше інформувала, що у Бериславі зранку 8 січня внаслідок атак російських БПЛА постраждали двоє людей — 66-річний чоловік та 69-річна жінка.

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