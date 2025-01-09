Авіаудари РФ по Херсону. Кількість постраждалих зросла
Категорія
Україна
Дата публікації

Авіаудари РФ по Херсону. Кількість постраждалих зросла

Роман Мрочко
Херсон
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9 січня внаслідок авіаударів військами РФ по Херсону пошкоджені 39 житлових будинків, будівля закладу вищої освіти, бомби впали на приватні будинки та садочок. До десяти зросла кількість постраждалих.

Головні тези:

  • Авіаудари військ РФ по Херсону призвели до значних зруйнувань і збільшення кількості постраждалих.
  • На обстріляній території пошкоджені 39 житлових будинків, заклад вищої освіти та приватні будинки.
  • Поліція Херсону повідомила про десятеро постраждалих через авіаудари військ РФ.

У Херсоні постраждало 10 людей внаслідок російських авіаударів

Про це повідомляє поліція Херсонської області.

Сьогодні близько 11-ї години ранку війська РФ нанесли авіаудари по Херсону. На місто російські воєнні злочинці скинули чотири бомби.

Херсон після авіаударів РФ

Зазначається, що бомби впали на приватні будинки, садочок, територію заводу, станцію технічного обслуговування. Також пошкоджені 39 житлових будинків, будівля закладу вищої освіти.

На місцях ударів працювали слідчо-оперативні групи та вибухотехніки поліції, патрульні, рятувальники та медики.

Херсон після авіаударів РФ

Також начальник Херсонської МВА Роман Мрочко опублікував відео з місця влучання керованої авіабомби у приватні будинки.

Об 11.00 ще одна жінка у Херсоні отримала тілесні ушкодження внаслідок ворожого обстрілу, 65-річній постраждалій медики надали допомогу на місці. В неї контузія, вибухова та закрита черепно-мозкова травми, травма правого плеча. В момент удару жінка була в будинку.

Авіація РФ атакувала Херсон

Росія 9 січня скинула на Херсон 4 авіабомби КАБ, спричинивши численні руйнування цивільної інфраструктури та велику кількість поранених. 

За інформацією керівника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, російські окупанти посеред дня атакували авіацією житлові райони міста.

Житлові будинки були зруйновані, вибуховою хвилею вибило ворота, віконні рами, шибки, обвалилися стелі, стіни, знищено майно людей.

У прокуратурі Херсонської області зазначили, що наразі відомо про п’ятьох постраждалих, яких було госпіталізовано до лікарень.

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