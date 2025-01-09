Авиаудары РФ по Херсону. Число пострадавших возросло
Категория
Украина
Дата публикации

Авиаудары РФ по Херсону. Число пострадавших возросло

Роман Мрочко
Херсон
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9 января в результате авиаударов войсками РФ по Херсону повреждены 39 жилых домов, здание заведения высшего образования, бомбы упали на частные дома и садик. До десяти выросло количество пострадавших.

Главные тезисы

  • 9 января в результате авиаударов войсками РФ по Херсону были повреждены 39 жилых домов и здание заведения высшего образования.
  • Количество пострадавших увеличилось до десяти человек в результате авиаударов войск РФ по Херсону.
  • Авиационные удары российских военных привели к значительным разрушениям инфраструктуры и имущества граждан на территории Херсона.
  • Медики, полиция и спасатели активно работают на месте произошедших инцидентов для оказания помощи пострадавшим и ликвидации последствий авиаударов.
  • Настоятельно осуждаем авиаудары войск РФ по Херсону, которые привели к десяткам пострадавших и многочисленным разрушениям, требуем прекращения насилия и мирного разрешения конфликта.

В Херсоне пострадали 10 человек в результате российских авиаударов

Об этом сообщает полиция Херсонской области.

Сегодня около 11 часов утра войска РФ нанесли авиаудары по Херсону. На город российские военные преступники сбросили четыре бомбы.

Херсон после авиаударов РФ

Отмечается, что бомбы упали на частные дома, садик, территорию завода, станцию технического обслуживания. Также повреждены 39 жилых домов, здание высшего образования.

На местах ударов работали следственно-оперативные группы и взрывотехники полиции, патрульные, спасатели и медики.

Херсон после авиаударов РФ

Также начальник Херсонской МВА Роман Мрочко опубликовал видео с места попадания управляемой авиабомбы в частные дома.

В 11.00 еще одна женщина в Херсоне получила телесные повреждения в результате вражеского обстрела, 65-летней пострадавшей медики оказали помощь на месте.

Авиация РФ атаковала Херсон

Россия 9 января сбросила на Херсон 4 авиабомба КАБ, повлекшие многочисленные разрушения гражданской инфраструктуры и большое количество раненых.

По информации руководителя Херсонской ОВА Александра Прокудина, российские оккупанты посреди дня атаковали авиацией жилые районы города.

Жилые дома были разрушены, взрывной волной выбило ворота, оконные рамы, окна, обрушились потолки, стены, уничтожено имущество людей.

В прокуратуре Херсонской области отметили, что в настоящее время известно о пяти пострадавших, которые были госпитализированы в больницы.

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