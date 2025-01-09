Преступная армия РФ 9 января сбросила на Херсон три авиабомбы КАБ, повлекшие многочисленные разрушения гражданской инфраструктуры и большое количество раненых.

Что известно о последствиях атаки армии РФ КАБами по Херсону

По информации руководителя Херсонской ОВА Александра Прокудина, российские оккупанты посреди дня атаковали авиацией жилые районы города.

Он отметил, что большое количество жителей Херсона получили взрывные травмы и обломочные ранения в результате циничной вражеской атаки.

Жилые дома были разрушены, взрывной волной выбило ворота, оконные рамы, окна, обрушились потолки, стены, уничтожено имущество людей.

Некоторые оказались заблокированными в своих домах и не могли выйти без посторонней помощи.

Что известно о пострадавших в результате атаки окупантов КАБами по Херсону

По информации руководителя Херсонской МВА Романа Мрочко, российские оккупанты атаковали город в 11 утра.

Однако из выпущенных военными преступниками армии РФ авиабомб попала в жилой дом и разрушила его.

Из-под завалов достали мужчину и женщину, которых забрала скорая. У 85-летней пострадавшей контузия, взрывная и закрытая черепно-мозговая травма. Еще у одной потерпевшей острая реакция на стресс.

Еще двое мужчин, 52 и 62 лет, были на улице в момент попадания КАБ. У одного из мужчин — взрывная травма и обломочное ранение правой кисти, у другого — ссадное лицо, взрывная и закрытая черепно-мозговая травма. У женщины, 1961 г. н., и мужчины, 1957 г. н., — минно-взрывная травма.

Впоследствии к медикам за помощью обратился 56-летний херсонец, получивший минно-взрывную травму и контузию.

Мрочко добавил, что в результате вражеской атаки возникли пожары, попадание произошло в предприятие и детсад.

В прокуратуре Херсонской области отметили, что в настоящее время известно о пяти пострадавших, которые были госпитализированы в больницы.

Кроме того, утром оккупанты атаковали несколько улиц в Бериславе с помощью БпЛА. В результате атак погиб 54-летний мужчина, еще трое гражданских получили ранения. Также враг обстрелял из артиллерии поселок Несломное, что в Белозерской общине: погибла 60-летняя женщина.