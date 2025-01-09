Злочинна армія РФ 9 січня скинула на Херсон три авіабомби КАБ, спричинивши численні руйнування цивільної інфраструктури та велику кількість поранених.

Що відомо про наслідки атаки армії РФ КАБами по Херсону

За інформацією керівника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, російські окупанти посеред дня атакували авіацією житлові райони міста.

Він зазначив, що велика кількість жителів Херсона отримала вибухові травми та уламкові поранення внаслідок цинічної ворожої атаки.

Житлові будинки були зруйновані, вибуховою хвилею вибило ворота, віконні рами, шибки, обвалилися стелі, стіни, знищено майно людей.

Дехто виявився заблокованим у своїх будинках і не міг вийти без сторонньої допомоги.

Що відомо про постраждалих внаслідок атаки окупантів КАБами по Херсону

За інформацією керівника Херсонської МВА Романа Мрочка, російські окупанти атакували місто об 11 ранку.

Однак з випущених воєнними злочинцями армії РФ авіабомб влучила у житловий будинок і зруйнувала його.

З-під завалів дістали чоловіка і жінку, яких забрала швидка. У 85-річної постраждалої контузія, вибухова та закрита черепно-мозкова травми. Ще в однієї потерпілої гостра реакція на стрес.

Ще двоє чоловіків, 52 та 62 років, були на вулиці в момент влучання КАБ. У одного з чоловіків — вибухова травма та уламкове поранення правої кисті, у іншого — садна обличчя, вибухова та закрита черепно-мозкова травми. У жінки, 1961 р. н., та чоловіка, 1957 р. н., — мінно-вибухова травма.

Згодом до медиків по допомогу звернувся 56-річний херсонець, який отримав мінно-вибухову травму та контузію.

Мрочко додав, що внаслідок ворожої атаки виникли пожежі, влучання сталося в підприємство і дитсадок.

У прокуратурі Херсонської області зазначили, що наразі відомо про п’ятьох постраждалих, яких було госпіталізовано до лікарень.

Окрім того, вранці окупанти атакували кілька вулиць у Бериславі за допомогою БпЛА. Унаслідок атак загинув 54-річний чоловік, ще троє цивільних зазнали поранень. Також ворог обстріляв з артилерії селище Незламне, що у Білозерській громаді: загинула 60-річна жінка.