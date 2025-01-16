Армия РФ атаковала Антоновку в Херсонской области — погиб человек
Категория
Украина
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Армия РФ атаковала Антоновку в Херсонской области — погиб человек

Александр Прокудин / Херсонская ОВА
Армия РФ атаковала Антоновку в Херсонской области — погиб человек
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Российские солдаты ночью 16 января атаковали дронами Антоновку Херсонской области. В результате атаки один мужчина погиб и еще один получил ранения.

Главные тезисы

  • Российская армия совершила атаки на Херсонщине с помощью дронов, в результате чего погиб человек, а другие получили ранения.
  • Угроза со стороны окупантов в Херсонской области представляет серьезную угрозу для жителей региона.
  • Предыдущие атаки в Херсонской области также имели тяжелые последствия, погибли люди и было многочисленно раненых.
  • Проведено расследование по фактам совершения военных преступлений в ходе атаки на гражданское население.
  • Ситуация в Херсонской области требует немедленных мер по обеспечению безопасности и защиты мирных жителей от российской агрессии.

Россия в очередной раз атаковала Херсонщину

Как сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, в ночь на 16 января российские оккупанты атаковали Антоновку дронами.

В полночь российские войска атаковали с БпЛА Антоновку. Этот вражеский удар оборвал жизнь 37-летнего местного жителя. Еще один мужчина, 33 года, получил взрывную травму, обломочные ранения ног и ушиб головы. Потерпевшего госпитализировали.

Глава ОВА сообщил, что в больнице скончался 53-летний житель Херсона, получивший тяжелые ранения во время атаки дрона 15 января.

Врачи делали все возможное, чтобы спасти его жизнь, но ранения оказались слишком тяжелыми, — отметил Прокудин.

Предыдущие атаки РФ по Херсону

Оккупанты атаковали дронами 8 января две улицы в Бериславе. Известно, что 52-летний мужчина погиб от травм, несовместимых с жизнью. Четверо местных жителей получили ранения.

В Херсонской ОВА информируют, что в Бериславе в результате сброса взрывчатки с дрона погиб 40-летний мужчина. Кроме того, взрывную травму и ранение ноги получила 43-летняя женщина. Пострадавшую доставили в больницу для оказания медпомощи.

Прокуратура также сообщила, что 8 января около 10:00 российские военные сбросили взрывчатку с дрона на микроавтобус на дороге вблизи Надднепрянского в Херсонском районе. В результате атаки погиб 70-летний мужчина. Еще один гражданский, 57-летний мужчина, который был в автотранспорте, получил ранение и был госпитализирован.

Начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений, повлекших гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Херсонская ОВА ранее информировала, что в Бериславе утром 8 января в результате атак российских БПЛА пострадали два человека — 66-летний мужчина и 69-летняя женщина.

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