Военные РФ снова атаковали дроном Херсонщину — погиб мужчина, женщина ранена

Утром 28 января российские войска нанесли удар беспилотником по поселку Антоновка в Херсонской области. В результате атаки погиб один человек, еще один получил ранения.

Россия в очередной раз обстреляла Херсонщину

Как сообщил глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, около 11:30 российские оккупанты атаковали Антоновку с помощью беспилотника.

В результате 57-летняя женщина получила минно-взрывную травму и обломочные ранения. К сожалению, 49-летний мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Поделиться

Раненая женщина была доставлена в больницу для оказания медицинской помощи.

Что известно о последствиях массированной дроновой атаки армии РФ по Украине

Отмечается, что в результате массированной ночной дроновой атаки преступной армии РФ по Украине в Харькове вспыхнул пожар на предприятии, а в Киеве возник пожар на территории музея ретроавтомобилей.

В Одессе повреждения получили многоэтажки, а в Умани пропал свет.

Около 00:35 в Новобаварском районе Харькова российский Shahed попал в газовую трубу. На месте попадания произошел масштабный пожар на площади 1500 кв. Горели производственные помещения.

В Киевском районе города в результате сбития на открытой территории обнаружены обломки беспилотника типа "Герань-2". Также не обошлось без последствий и в области. В Роганской общине в результате падения "Шахеда" повреждены 4 частных дома. Пострадали 2 человека: женщина 62 года, мужчина 66 лет.

Также российская армия ударила беспилотниками по жилищному сектору Чернигова.

По словам главы ОВА Вячеслава Чауса, в результате вражеской атаки повреждены дома и хозяйственные постройки.