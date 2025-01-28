Военные РФ снова атаковали дроном Херсонщину — погиб мужчина, женщина ранена
Категория
Украина
Дата публикации

Военные РФ снова атаковали дроном Херсонщину — погиб мужчина, женщина ранена

Роман Мрочко
Военные РФ снова атаковали дроном Херсонщину — погиб мужчина, женщина ранена
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Утром 28 января российские войска нанесли удар беспилотником по поселку Антоновка в Херсонской области. В результате атаки погиб один человек, еще один получил ранения.

Главные тезисы

  • Российские войска совершили атаку беспилотником на поселок Антоновка в Херсонской области
  • В результате атаки погиб мужчина, а женщина получила ранение
  • Последствиями массированной дроновой атаки армии РФ стали пожары в разных городах Украины
  • В Харькове загорелся пожар на предприятии, а в Киеве загорелся музей ретроавтомобилей
  • В Одессе повреждены дома, в Умани исчез свет и еще много других повреждений в результате атаки

Россия в очередной раз обстреляла Херсонщину

Как сообщил глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, около 11:30 российские оккупанты атаковали Антоновку с помощью беспилотника.

В результате 57-летняя женщина получила минно-взрывную травму и обломочные ранения. К сожалению, 49-летний мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

Раненая женщина была доставлена в больницу для оказания медицинской помощи.

Что известно о последствиях массированной дроновой атаки армии РФ по Украине

Отмечается, что в результате массированной ночной дроновой атаки преступной армии РФ по Украине в Харькове вспыхнул пожар на предприятии, а в Киеве возник пожар на территории музея ретроавтомобилей.

В Одессе повреждения получили многоэтажки, а в Умани пропал свет.

Около 00:35 в Новобаварском районе Харькова российский Shahed попал в газовую трубу. На месте попадания произошел масштабный пожар на площади 1500 кв. Горели производственные помещения.

В Киевском районе города в результате сбития на открытой территории обнаружены обломки беспилотника типа "Герань-2". Также не обошлось без последствий и в области. В Роганской общине в результате падения "Шахеда" повреждены 4 частных дома. Пострадали 2 человека: женщина 62 года, мужчина 66 лет.

Также российская армия ударила беспилотниками по жилищному сектору Чернигова.

По словам главы ОВА Вячеслава Чауса, в результате вражеской атаки повреждены дома и хозяйственные постройки.

В результате вражеской дроновой атаки в Киевской области обломками сбитой цели повреждено помещение, в котором находился музей ретро-автомобилей.

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