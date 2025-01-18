Армия РФ обстреляла Берислав в Херсонской области — погибли два человека
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ обстреляла Берислав в Херсонской области — погибли два человека

Александр Прокудин / Херсонская ОВА
Берислав
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Российские войска днем 18 января обстреляли из миномета город Берислав Херсонской области. В результате российского теракта погибли два человека.

Главные тезисы

  • Обстрел города Берислав в Херсонской области российской армией привел к гибели двух человек.
  • Действия российских войск в данном регионе считаются нарушением международного права.
  • Обстрелы мирных населенных пунктов являются угрозой для жизни и безопасности мирного населения Херсонской области.

В Бериславе погибли два человека в результате российского обстрела

Об этом сообщил начальник Херсонской ОВ Александр Прокудин.

Россияне убили в Бериславе двух человек. Сегодня днем оккупационная армия ударила по населенному пункту из миномета. В результате обстрела ранения, несовместимые с жизнью, получили 68-летняя женщина и мужчина 1972 года рождения.

Он выразил соболезнования родным погибших.

Оккупанты обстреляли Камышаны на Херсонщине

Ориентировочно в 18:00 18 января российские террористы покрыли огнем Камышаны.

В результате артобстрела пострадала 65-летняя женщина. У нее взрывная и черепно-мозговая травмы, а также контузия.

Бригада «экстренки» предоставила потерпевшей дорогу на месте, от госпитализации она отказалась.

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