Армия РФ обстреляла Берислав в Херсонской области — погибли два человека

Об этом сообщил начальник Херсонской ОВ Александр Прокудин.

Россияне убили в Бериславе двух человек. Сегодня днем оккупационная армия ударила по населенному пункту из миномета. В результате обстрела ранения, несовместимые с жизнью, получили 68-летняя женщина и мужчина 1972 года рождения.