Армія РФ обстріляла Берислав на Херсонщині — загинуло двоє людей

Російські війська вдень 18 січня обстріляли з міномета місто Берислав Херсонської області. Внаслідок російського теракту загинуло двоє людей.
Головні тези:
- Російська армія обстріляла з мінометів міста Берислав на Херсонщині, загинули двоє мирних жителів.
- Внаслідок обстрілу у Бериславі поранення, несумісні з життям, дістали 68-річна жінка та чоловік 1972 року народження.
- Дії російських військ на Херсонщині є порушенням міжнародного права та загрозою для мирного населення регіону.
У Бериславі загинуло двоє людей внаслідок російського обстрілу
Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Росіяни вбили у Бериславі двох людей. Сьогодні вдень окупаційна армія вдарила по населеному пункту з міномета. Внаслідок обстрілу поранення, несумісні з життям, дістали 68-річна жінка та чоловік 1972 року народження.
Він висловив співчуття рідним загиблих.
Окупанти обстріляли Комишани на Херсонщині
Орієнтовно о 18:00 18 січня російські терористи вкрили вогнем Комишани.
Бригада «екстренки» надала потерпілій дорогу на місці, від госпіталізації вона відмовилась.
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