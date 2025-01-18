Армія РФ обстріляла Берислав на Херсонщині — загинуло двоє людей
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ обстріляла Берислав на Херсонщині — загинуло двоє людей

Олександр Прокудін / Херсонська ОВА
Берислав

Російські війська вдень 18 січня обстріляли з міномета місто Берислав Херсонської області. Внаслідок російського теракту загинуло двоє людей.

Головні тези:

  • Російська армія обстріляла з мінометів міста Берислав на Херсонщині, загинули двоє мирних жителів.
  • Внаслідок обстрілу у Бериславі поранення, несумісні з життям, дістали 68-річна жінка та чоловік 1972 року народження.
  • Дії російських військ на Херсонщині є порушенням міжнародного права та загрозою для мирного населення регіону.

У Бериславі загинуло двоє людей внаслідок російського обстрілу

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Росіяни вбили у Бериславі двох людей. Сьогодні вдень окупаційна армія вдарила по населеному пункту з міномета. Внаслідок обстрілу поранення, несумісні з життям, дістали 68-річна жінка та чоловік 1972 року народження.

Він висловив співчуття рідним загиблих.

Окупанти обстріляли Комишани на Херсонщині

Орієнтовно о 18:00 18 січня російські терористи вкрили вогнем Комишани.

Внаслідок артобстрілу постраждала 65-річна жінка. В неї — вибухова та черепно-мозкова травми, а також контузія.

Бригада «екстренки» надала потерпілій дорогу на місці, від госпіталізації вона відмовилась.

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